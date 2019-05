MONTSERRAT, NOU LÍDER EN SOLITARI Marquesat va caure davant Montserrat. Fpv EL CORTE INGLÉS DE GALOTXA Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

REDACCIÓ. LA PRIMERA JORNADA DE LA SEGONA VOLTA DEL CAMPIONAT AUTONÒMIC DE GALOTXA, TROFEU EL CORTE INGLÉS, ES VA JUGAR DISSABTE PASSAT, I ENS VA DEIXAR AL LANZADERA MONTSERRAT COM A PRIMER CLASSIFICAT EN SOLITARI.

LA PARTIDA MÉS ESPERADA DE LA JORNADA, L'ENFRONTAMENT ENTRE OVOCITY MARQUESAT A I LANZADERA MONTSERRAT, ES VA RESOLDRE DE MANERA MÉS RÀPIDA DE L'ESPERAT. LA FORMACIÓ LOCAL TENIA LES BAIXES DEL REST I MITGER TITULARS, SALVA PALAU I ÀLEX, MOTIU PEL QUAL FORMAVA AMB PAU, SOPETES II, JOSÉ I BENJA. ENFRONT, L'EQUIP DE MONTSERRAT PRESENTAVA ALS SEUS JUGADORS HABITUALS, ÓSCAR, JAVI, CARLOS I RAFA. AMB EL PRECEDENT DE LA PARTIDA D'ANADA DE LA LLIGA, QUE ES VA TANCAR A FAVOR DE MARQUESAT AL GUANYAR PER LA MÍNIMA EN EL CARRER DE MONTSERRAT, S'ESPERAVA QUE LA TORNADA FORA TAMBÉ UNA GRAN PARTIDA, PERO LES BAIXES DEL MARQUESAT VAREN MOTIVAR QUE NO HI HAGUERA COLOR, I EL RESULTAT FINAL DE 20 A 70 DEIXA CLARA LA DIFERENCIA ENTRE LES DUES FORMACIONS. AMB ELS TRES PUNTS GUANYATS PEL MONTSERRAT, L'EQUIP DE LA RIBERA ES SITUA ARA EN PRIMERA POSICIÓ EN SOLITARI, UN PUNT PER DAVANT DE L'AJUNTAMENT DE BENIPARRELL A.

ALTRA PARTIDA IMPORTANT PER A LA CLASSIFICACIÓ ERA LA QUE ENFRONTAVA PRECISSAMENT A L'AJUNTAMENT DE BENIPARRELL A AMB L'INMOBILIARIA PALANCA FOIOS A. LA MATEIXA ES JUGABA EL DISSABTE EN EL CARRER DE PILOTA DE FOIOS, ON ELS JUGADORS LOCALS CARLOS, HÉCTOR, VICENT I JUANMA ACONSEGUIEN AVANÇAR-SE 55 PER 35. PERO ELS DE BENIPARRELL NO BAIXAVEN ELS BRAÇOS I ROBERTO, HILARI, HERRERA I TONI DESPERTAVEN I ACONSEGUIEN SUMAR AL SEU FAVOR TOTS ELS JOCS RESTANTS, REMUNTANT FINS EL 55 A 70 FINAL. AMB AQUEST MARCADOR FOIOS S'EMPORTAVA UN PUNT EN JOC, I BENIPARRELL ELS ALTRES DOS RESTANTS.

RESPECTE A LES ALTRES DUES PARTIDES DE LA JORNADA, VAREN SER FAVORABLES ALS EQUIPS DE CASA, JA QUE MENTRE QUE EL MOBLES GUILLEM FAURA A GUANYAVA AMB COMODITAT A L'ALBUIXECH A 70 PER 15, L'ELECTROFASSAR MASSALFASSAR A DONAVA LA SORPRESA AL DEIXAR EN 40 AL VIGENT CAMPIÓ DEL TORNEIG, KIWA QUART A. EN EL CAS DE LA FORMACIÓ DE FAURA, JULIAN, JESÚS, LLOPIS I MIGUEL ANGEL CONTINÚEN EN LÍNIA ASCENDENT, I NO DONAREN OPCIONS ALS INTEGRANTS D'ALBUIXECH, SERGI, SAMUEL, DANI I ALFONSO, A ENTRAR EN LA PARTIDA. PEL QUE FA A MASSALFASSAR, ÁLVARO, XIMO, LUIS I PACO ESTIGUEREN MOLT BÉ DAVANT LA FORMACIÓ DE QUART, ON JAVI 'MORO', ÁLEX, JUAN CARLOS 'XATO' I BERVIS NO RENDIREN EL QUE D'ELLS ESPEREN ELS SEUS SEGUIDORS. I ES QUE LA FORMACIÓ DE LES VALLS HA CAIGUT A LA CINQUENA PLAÇA, ON QUEDARIA FORA DE LA LLUITA PER SEMIFINALS, TOT I QUE ENCARA QUEDA MOLT LLIGA PER DAVANT.