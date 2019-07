El Open Británico comenzó de la mejor manera posible para Sergio García que firmó una tarjeta con 68 golpes, su mejor resultado en 12 años. El castellonense se tuvo que enfrentar a las inclemencias meteorológicas: «Nos ha llovido un par de veces, no es que hayamos jugado en bermudas y sin viento. Nos ha caído algún chubasco, pero no me quejo en absoluto». El resultado del español es una buena señal, pues siempre que ha conseguido este inicio, salvo en el 2000, acabó entre los cinco primeros.