VESO 2025 regresa tras un año de ausencia por la dana El evento internacional del deporte y cultura urbana vuelve a celebrar una nueva edición donde acogerá atletas de élite y nuevos talentos

Pablo Lara Valencia Martes, 19 de agosto 2025, 18:43

Tras un año de ausencia por la cancelación de su edición anterior debido a la dana, el festival VESO vuelve en 2025, renovado y más ambicioso. El evento, referente del deporte urbano, refuerza su papel como plataforma internacional tanto para atletas de élite como para nuevos talentos. Como muestra de su compromiso con la ciudad y sus habitantes, VESO ofrecerá entrada gratuita a los residentes de las zonas afectadas por la dana, un gesto que combina deporte, cultura y comunidad.

Durante tres días, la Marina Norte acogerá seis instalaciones deportivas de competición, incluyendo un skatepark personalizado, un boulder de 24 metros por 5 de altura, una pista FIBA homologada para baloncesto 3x3, open parks de 400 m² y 200 m², y una mini-ramp. En estas instalaciones se disputarán nueve disciplinas oficiales —skateboarding (Open Street y Sub 16), BMX Flatland (Campeonato de España), escalada (Copa oficial), baloncesto 3x3 (torneo FIBA), breaking (Break Dance y All Styles), así como categorías infantiles y juveniles en skate, baloncesto, escalada y baile urbano—, con premios que suman 13.000 € y la participación de atletas de más de 25 países, incluidos campeones europeos y riders internacionales.

El festival espera superar los 25.000 visitantes y generar un impacto económico directo e indirecto significativo, consolidando a València como capital de los deportes urbanos en el sur de Europa. La cobertura mediática nacional e internacional, junto a la difusión digital de los propios atletas, proyectará el evento y la ciudad a millones de espectadores. Llorenç Miralles, director de VESO, resume la filosofía del evento: «VESO 2025 no es solo una competición; es un punto de encuentro donde deporte, arte y comunidad conviven para inspirar a nuevas generaciones y proyectar a Valencia al mundo».

No solo es deporte

VESO 2025 mantiene su carácter multidisciplinar, combinando deporte, música, arte y gastronomía en un mismo espacio. El festival ofrecerá música en vivo con conciertos, DJ sets y podcasts cada tarde, protagonizados por artistas y productores nacionales y locales; espacios de arte urbano y talleres participativos de reciclaje textil, tatuaje, graffiti, iniciación a skate, escalada, roller y roller quads; una zona gastronómica con food trucks que incluyen cocina callejera internacional, opciones veganas y repostería artesanal; y un market outlet con más de 25 marcas de moda y equipamiento urbano, con precios especiales para los asistentes.

El festival también apuesta por la inclusión, la sostenibilidad y la promoción de la escena local, con iniciativas como el programa #VESOZeroWaste, que incluye vasos reutilizables, puntos de recarga de agua, eliminación de folletos impresos y movilidad eléctrica para atletas e invitados.