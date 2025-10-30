Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Competidores durante el torneo en la costa valenciana LP

Valencia Mar Windsurfer Festival reúne a medio centenar de windsurfistas clásicos este fin de semana

Las pruebas en el mar se celebran el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre en la costa valenciana

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Este fin de semana, más de medio centenar de windsurfistas de la clase Windsurfer —la versión clásica de este deporte— procedentes de diversos clubes de España e Italia, se dan cita en la 3ª edición del Valencia Mar Windsurfer Festival, organizada por el Club de Vela Valencia Mar, junto a la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, la Real Federación Española de Vela y la International Windsurfer Class Association (IWCA).

El windsurf más clásico

A diferencia de las disciplinas más habituales en las regatas de esta disciplina náutica, la clase Windsurfer es la modalidad original del windsurf de competición, creada en los años 70 y considerada el gran clásico de este deporte.

Se trata de una disciplina accesible, técnica y muy igualada, en la que los participantes compiten con un modelo de tabla unificado y reglamentado desde 2018 (la Windsurfer LT). Todos utilizan el mismo material —tabla, vela, aleta y mástil—, de modo que la diferencia reside únicamente en la técnica, la táctica y la estrategia sobre el agua.

Grandes nombres de la disciplina

Tras el paréntesis de 2024 a causa de la DANA, esta regata de clásicos del windsurf regresa a Valencia Mar con cerca de medio centenar de deportistas, entre ellos nombres destacados de la clase como Andrea Marchesi (Associazione Vela Sabazia), vigente campeón del mundo que regresa a Valencia decidido a revalidar el título logrado en 2023; o Valeria Zullo, campeona de Europa y conocida por su participación en MasterChef Italia.

Entre los representantes locales destacan Darío Quesada (CN Benidorm), conocido por su reto de travesía en Windsurfer entre Benidorm e Ibiza, y Lluís Colomé (CN Sant Antoni), subcampeón de España 2024 en la categoría de peso pesado.

«Hace cuatro años nos surgió la oportunidad de organizar este evento, que encaja con la filosofía de Valencia Mar de impulsar iniciativas singulares y recuperar disciplinas clásicas de la navegación, como el Windsurfer o el Snipe. Este fin de semana llenaremos el mar de velas fluorescentes y disfrutaremos del buen ambiente de nuestra marina», señala Gustavo Benavent, director de Valencia Mar.

Tras la jornada de inscripción y pesaje del viernes, la competición en el mar comenzará el sábado 1 de noviembre, con pruebas programadas durante el fin de semana. El domingo 2 se conocerán los vencedores de esta edición en las categorías de peso ligero, peso pesado, femenina y campeón absoluto.

Paralelamente, se han organizado encuentros sociales para los y las participantes, como una barbacoa en La Barraquita el viernes 31 de octubre y una «pasta party» en en el restaurante La Cubierta el sábado 1 de noviembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  5. 5 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  6. 6

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  9. 9 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  10. 10 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia Mar Windsurfer Festival reúne a medio centenar de windsurfistas clásicos este fin de semana

Valencia Mar Windsurfer Festival reúne a medio centenar de windsurfistas clásicos este fin de semana