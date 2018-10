Silvia Navarro: «Planeo algo común entre las deportistas y sus hijos» Silvia Navarro defiende la portería del Rocasa Gran Canaria. / juan j. monzó La guardameta valenciana, cerca de cumplir 40 años, no pone fecha a su retirada, pero ya tiene un atractivo proyecto ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 15 octubre 2018, 01:03

En agosto, Silvia Navarro pasó por el quirófano por primera vez en su carrera deportiva. La portera del Rocasa Gran canaria chocó con una compañera de equipo. En principio, iba a permanecer un mes de baja, pero los plazos se acortaron sensiblemente. «Sólo estuve siete días parada. Me fabricaron una máscara especial», explica. La valenciana, cerca de los 40 años, está hecha un roble. No pone fecha a su retirada, aunque ya tiene un plan para el futuro.

-¿Cómo afronta la temporada?

-Con mi club, como siempre, con muchísima ilusión y con ganas de hacer algo importante. Se nos resiste la Liga y tenemos muchísimas ganas de ganar ese título. Y con la selección, si Carlos Viver cuenta conmigo, yo encantada.

-Entre noviembre y diciembre, se jugará el Europeo de Francia.

-Nos jugamos mucho en este Europeo porque en el Mundial del año pasado no se nos quedaron buenas sensaciones. Este año es vital con mi equipo y con la selección.

-¿La marca Guerreras les ha permitido ganar impacto?

-La marca de Guerreras surge a partir del Preolímpico de Guadalajara de 2012. La sacó la Federación Española. Vas a los partidos y ya no te llaman ni por el nombre. Te dicen: «¿Qué pasa, Guerrera?».

-¿Tiene más gancho la selección femenina que la masculina?

-Puede ser que sí haya calado un poco más en la sociedad. Estos último años hemos hecho un poquito más que los chicos, pero es mucho más costoso. Tanto los clubes como la Federación pelean para que día a día estemos al mismo nivel. El deporte femenino en general va mejorando, pero va dando pasos de tortuga. Es complicado. No podemos comparar el deporte femenino con el masculino. Ni de broma.

-¿Es una forma de machismo?

-No creo que sea una forma de machismo. Todos sabemos cuál es el deporte rey. Me llama la atención que durante muchísimos años deportistas femeninas, como Mireia Belmonte o Carolina Marín, han triunfado y se les reconoce, pero caemos en el cajón del olvido. Pasan dos o tres semanas y parece que ya no se reconocen esos éxitos.

-¿Ha sufrido el machismo?

-Me he encontrado comentarios de todo tipo, como que somos mujeres y no podemos jugar al balonmano o que jamás vamos a poder llegar a donde están los chicos. A compañeras mías les han dicho: «Dedícate a limpiar tu casa, que no vales para jugar a esto». He escuchado comentarios que creo que la gente dice en caliente, pero se te quedan grabados en la cabeza.

-¿Pero siguen produciéndose?

-No. Ahora da gusto ir a jugar los partidos. Nos tienen respeto. Hablo de hace muchísimos años.

-En marzo cumplirá 40 años. ¿Hasta cuándo seguirá en activo?

-Ya estoy entradita en edad, como le digo a mi madre. Pero el cuerpo y las lesiones me respetan. Nunca he tenido que entrar en un quirófano salvo esta vez por el tema de la nariz. Y las ganas no me faltan. Soy muy friki de todos los deportes, pero sobre todo del mío. Voy a cumplir 40 años. Soy realista y sé que está llegando final de mi carrera deportiva. Por eso quiero vivir cada instante con mi club y la seleción como si fuera el último día.

-¿Los Juegos Olímpicos de Tokio no pasan por su cabeza?

-Cuando cumplí 37 años me hice una promesa: no quiero pensar en el más allá. Quiero pensar día a día, año tras año y ver cómo esta mi cuerpo. El día que vea que no estoy en condiciones, diré hasta luego.

-Dice que es una friki de todos los deportes. ¿Qué práctica?

-Me encantan todos. Soy una enamorada del fútbol. Mi padre y mi abuelo Manolo me enseñaron cuando era pequeñita. No voy ni al cine. Cuando tengo tiempo libre, cojo la bicicleta. O me voy a jugar al tenis. Mi madre que dice que estoy loca por coger los cascos e irme a correr sola por el monte.

-Tiene un hijo de cinco años. ¿Llegó a sufrir presiones cuando decidió ser madre?

-Desde el minuto uno he tenido el apoyo de mi club. De hecho, mi hijo me acompaña a cada entrenamiento. Está en pista conmigo en el banquillo. Me encanta que esté empapándose de lo que es el balonmano y del ambiente que hay ahí. La Federación en su día me tendió la mano. Conmigo particularmente no ha habido ningún tipo de problema. Es complicado a la hora de viajar. Cuando te tienes que ir un día o dos, puedes engañar al niño un poco. Pero cuando te vas un mes, el niño ya va siendo consciente.

-Vivió desde dentro la edad de oro del balonmano femenino valenciano. ¿Cómo recuerda esa etapa?

-Cuando tenía 15 o 16 años, me repescó Cristina Mayo. Le tengo que agradecer todo porque justo en ese año ganó la Liga, la Copa de la Reina y la Champions. Mejor experiencia que esa no voy a tener en mi vida. Me dio la oportunidad de vivir un deporte y yo no pensaba que iba a llegar a donde he llegado. Osito, Ferrobús, Elda, Mar Alicante... Han sido equipos estandarte. Las que conocemos el balonmano no vamos a olvidar nunca esos derbis. Era una época maravillosa. Y qué pena que se haya perdido.

-¿Cristina Mayo es un pilar dentro de su carrera deportiva?

-Fue la que me dio la oportunidad de saltar a División de Honor. Es verdad que luego pasé un par de años un poco fastidiada. Es normal que ficharan gente porque yo era muy jovencita y no muy alta. Pero a día de hoy le tengo que dar las gracias por dejarme disfrutar de aquello y animarme a seguir adelante.

-Con su estatura, ha roto moldes.

-Soy una de las porteras a nivel europeo más bajita. Mido 1,69 y el papel de Cristina Mayo fue súper importante. Ella ya vio que no iba a ser muy alta y se empeñó en fortalecerme un montón las piernas. Fue brutal. Llegaba a mi casa muerta. Teníamos que suplir eso de alguna forma y gracias a sus entrenamientos estoy donde estoy.

-¿Cómo valora el presente del balonmano femenino valenciano?

-Cuando juego contra el Canyamelar, una persona del club con la que tengo confianza me dice: «No llegamos a final de mes y no sabemos como vamos a gestionar el tema de viajes». Es triste. Me da mucha pena porque no se lo merecen. No es justo que esté pasando esto. Y me duele porque es mi comunidad. Ha habido referentes en ella y me da rabia que esto no siga adelante.

-¿Cuál será su futuro profesional cuando deje de competir?

-Estaría vinculado totalmente al deporte, pero no sé si al balonmano. Estudié INEF. Y también unos cursos con una idea. Lo que quiero hacer en un futuro es algo común entre las mamás deportistas y sus hijos. Dar la posibilidad de hacer deporte con los pequeños o tener la opción de dejarlos mientras ellas practican deporte.