Las selecciones valencianas dominan a Andalucía en el debut del CESA

Jornada inaugural de la FRCV llena de dominio y contundencia ante el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas

R.D Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:47 Comenta Compartir

Las tres selecciones valencianas que han iniciado el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas este fin de semana han sumado una victoria ante los combinados de Andalucía. En categoría masculina tanto los M16 como los M18 vencieron a sus rivales en los partidos disputados en el campo del Río. Por su parte, la selección femenina M17 hizo lo mismo en el enfrentamiento contra la selección andaluza disputado en Sevilla.

Los M16 consiguieron su triunfo por 22-10 en un partido disputado donde dominaron con claridad en la primera mitad pero sufrieron algo más en la segunda. Los andaluces fueron por detrás en el marcador pero pusieron en apuros a los valencianos en el segundo tiempo pese que mantuvieron la distancia.

Los M18 comenzaron muy fuertes en el partido que ganaron por 39-10 en un choque donde su intensidad en el juego ofensivo y defensivo sirvió para superar a su rival. El equipo andaluz trato en la segunda parte de recortar distancias pero la defensa local y su capacidad ofensiva dejaron un resultado final contundente.

Por su parte las chicas del M17 que se desplazaban a Sevilla dominaron el partido marcando territorio y no dejaron que las andaluzas pusieran el peligro el triunfo. El 10-34 final refleja lo sucedido en el campo con superioridad del equipo valenciano.

Gran jornada inicial para los equipos de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana que comienzan con buen pie esta temporada del CESA

Temas

Rugby