EL RUGBY PROTAGONIZA LA PRIMERA MINIOLIMPIADA

REDACCIÓN. EL SÁBADO 10 DE NOVIEMBRE, A PARTIR DE LAS 9:15 HORAS, SE CELEBRARÁ EN EL ESTADIO DEL TURIA (JUNTO A LAS PISTAS DE ATLETISMO), LA 1ª MINIOLIMPIADA DE LA TEMPORADA 2018/2019, UNA ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA, QUE SE ENMARCA DENTRO DEL PROGRAMA DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA, DIRIGIDA A NIÑ@S DE PRIMER CICLO DE PRIMARIA, ES DECIR, NACIDOS EN LOS AÑOS 2012 Y 2011. ESTE PROYECTO, QUE CUMPLE ESTE AÑO SU DÉCIMA TEMPORADA, SE HA CONSOLIDADO DENTRO DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS. CADA DÍA SON MÁS LOS PARTICIPANTES QUE DISFRUTAN DE ESTAS JORNADAS DEPORTIVAS DE CARÁCTER LÚDICO Y EDUCATIVO.
PARA ESTA TEMPORADA ESTÁ PREVISTA LA CELEBRACIÓN DE LA CITADA JORNADA DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE Y OTRAS CINCO LOS DÍAS 1 DE DICIEMBRE, 19 DE ENERO, 9 DE FEBRERO, 23 DE MARZO, ABRIL/MAYO (POR DETERMINAR) Y 1 DE JUNIO (ESTAS FECHAS PUEDEN ESTAR SUJETAS A CAMBIOS). EN ESTAS JORNADAS, PODRÁN PARTICIPAR TODOS LOS CENTROS ESCOLARES Y ENTIDADES DE LA CIUDAD DE VALENCIA. EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE RECOGE TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE AL PROGRAMA DE LAS MINIOLIMPIADAS, INCLUIDO EL REGLAMENTO, LOS JUEGOS A DESARROLLAR Y LA NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN.
PARA MÁS INFORMACIÓN, PUEDEN ACCEDER A LA WEB: HTTP://WWW.DEPORTEVALENCIA.COM/DEPORTE-ESCOLAR/JUEGOS/, O BIEN PONERSE EN CONTACTO CON LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO: JOCSESPORTIUS@FDMVALENCIA.ES O LLAMANDO POR TELÉFONO AL 963548300 LOS MARTES, MIÉRCOLES O JUEVES POR LA TARDE DE 17:00 - 20:00.
LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA ESTA PRIMERA JORNADA ES EL PRÓXIMO DÍA 5 DE NOVIEMBRE O HASTA COMPLETAR EL MÁXIMO DE 32 EQUIPOS PARTICIPANTES.