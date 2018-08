Ricardo Ten y sus discípulos Atletas y nadadores del Proyecto FER que irán al Europeo y, a la derecha, Ricardo Ten. / fta «Lo importante es el entrenamiento, la competición está para disfrutarla», afirma el laureado nadador que ya triunfa como ciclista Ocho deportistas adaptados inician el camino hacia Tokio MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:10

Ricardo Ten disfruta compitiendo. No puede remediarlo. Cuando en 2016 notó que estaba cansado de la natación, decidió retirarse. De esta modalidad, que no del deporte. A punto de cumplir 43 años, se siente incapaz de tomar esa decisión. Más que laureado en la piscina, acaba de proclamarse doble medallista mundial de ciclismo adaptado, modalidad en la que peleará por acudir a los Juegos Paralímpicos de Tokio. «Yo debo estar lo mejor posible, ir o no ya depende del seleccionador», asegura.

Ten es un ejemplo para otros deportistas adaptados que también tienen Tokio como gran reto. Es el caso de los valencianos, nadadores y atletas, que en los próximos días competirán en sus respectivos campeonatos Europeos. Como el veterano David Leveq, José Antonio Marí, Ariadna Edo, Sergio Martos y Eva Coronado.

«Tengo bastantes opciones... de ser medalla de chocolate», bromeaba Levecq sobre el campeonato de Dublín (13 a 19 de agosto): «En Río ya me veía con pocas opciones, pero veremos el año que viene cómo nos va. Ir a mis quintos Juegos sería un sueño». Destacó la pujanza de la cantera, como es el caso de Sergio Martos: «Hemos perdido a un crack como Ricardo Ten, pero hay chavales entrenando bien que darán mucha guerra». Una de ellas es Eva Coronado. «Estoy motivada y nerviosa. Quiero luchar para que la natación adaptada siga creciendo», comentó.

Al Europeo adaptado de Berlín (20 a 26 de agosto) irán Kim López, Héctor Cabrera e Iván Cano. El alicantino está de enhorabuena después de que su prueba fetiche, el salto de longitud, haya sido incluida por fin en el programa de los Juegos Paralímpicos. «No he cambiado mi forma de entrenar porque es la disciplina por la que siempre he apostado», asegura el deportista que llega motivado al Europeo a pesar de haber sufrido dos fracturas casi consecutivas esta temporada.

También van a por todas los dos lanzadores. «Me encuentro mejor que nunca físicamente y quiero ir a por el récord del mundo», comenta Cabrera, especialista en jabalina. «Yo con subir al cajón ya estoy satisfecho», indica con la boca pequeña Kim López, lanzador de peso y doble oro en los últimos dos Europeos, por lo que nadie le ha ganado en este tipo de certamen y espera mantener la racha. Todos ellos son discípulos de Ricardo Ten, que desliza un valioso consejo: «Lo importante es el entrenamiento, la competición está para disfrutarla».