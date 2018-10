«Soy rápido, me falta experiencia» El valenciano Jaume Masià aspira a ser el mejor rookie del Mundial. / irene marsilla Masià, mejor rookie del Mundial, supera la lesión de Aragón y correrá en Tailandia MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 2 octubre 2018, 00:44

Jaume Masià ya no engaña a nadie detrás de su cara de buen chico. Detrás de ese rostro cada vez menos de niño se esconde un depredador sobre el asfalto. «Soy rápido, pero me falta experiencia», especifica el hasta la fecha mejor rookie del Mundial 2018. Ha cosechado 61 puntos y, sobre todo, se ha acostumbrado a batirse el cobre con los aspirantes al título. «Me siento un privilegiado. Estoy cogiendo una experiencia que me va a servir para el próximo año y los siguientes», asegura el piloto que corre con la KTM de Bester Capital Dubai.

Esa montura ha estado a punto de quedarse huérfana en Tailandia, el GP que irrumpe este año en el calendario del Mundial y que eleva a cuatro carreras la gira asiática. Masià se lastimó el hombro en el warm up de Aragón. Corrió y acabó noveno. «Me pincharon y eso se notó, pero aún así fue una carrera dura. Al final conseguimos unos puntos buenos para la clasificación de rookies», señala. Pero el martes siguiente, en la presentación del cartel del GP de la Comunitat, llevaba el brazo en cabestrillo. «Veremos cómo estoy. Lo decidiré el mismo lunes», deslizó. Se refería a ayer pero, quien conozca a Masià, sabía que muy mal debía estar para quedarse en casa.

Estas cuatro carreras van a servirle para el GP de casa. Para la gran fiesta final de su primer curso, donde espera coronarse como mejor rookie. «Esperaba una lucha más dura por pilotos que venían fuertes del FIM CEV como Foggia o Alonso López. Parece que a ellos les ha costado un pelín y yo me he adaptado mejor al campeonato», comenta. Quizás en su debe está el haberse caído demasiado. «Bueno, no me iba al suelo desde Alemania», protesta.

«Me siento un privilegiado por rodar en el grupo de delante en mi primer año. Estoy aprendiendo mucho»

Sí dio con el asfalto en Misano y en Aragón. «Al final nos caemos porque arriesgamos. Tengo la mala suerte de que cuando me caigo me hago daño», señala Masià. Tampoco le ha sonreído hasta ahora la fortuna en las carreras que ha acabado y ha luchado por el podio, como hizo en su debut el año pasado. «Tengo claro que soy un piloto rápido, eso lo noto, pero me falta experiencia. Saber gestionar una carrera con la gente de delante cuesta. Ellos lo tienen asumido, pero resulta complicado estar tranquilos en el grupo de delante. Me quedo con lo que estoy aprendiendo», subraya.

Quizás el plus de saberse cada recoveco del Ricardo Tormo pueda darle pie a la sorpresa en el GP de la Comunitat. La realidad es que se le presenta una oportunidad de lograr su primer podio mundialista en casa. «Primero tengo que llegar entero de la gira asiática, pero es cierto que me conozco bien el circuito. Siempre que estoy delante sale algo mal. Intentaré coger experiencia en la gira asiática porque la de Valencia me ilusiona», comenta Masià, que se muestra mucho más enigmático sobre 2019: «¿Aspirante al título? Eso es una cosa seria. Se marchan muchos como Bastianini, Bezzecchi o Marín, pero siempre surgen nuevos. Ojalá, aunque el objetivo no es ese».