Punto de oro en Burgos El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto consigue un valioso empate y se sitúa como sexto clasificado de la competición, con nueve puntos

Jorge García Parras Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 17:36

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto suma su primer empate (28-28) en la División de Honor Plata Masculina 2025-2026 en el Pabellón Municipal El Plantío frente al UBU San Pablo Burgos 2031, en un encuentro que cerraba la 7a jornada de competición.

En el siete inicial porteño, destacaron el regreso a la titularidad de Dani Martínez y la continuidad de Gonzalo Pérez en el extremo derecho. Dos grandes acciones defensivas de este último y dos tantos seguidos de Alex Pozzer mostraban la primera ventaja visitante con el 1-3. Las transiciones locales le dieron la vuelta al marcador hasta el 5-4. Los intercambios de golpes dejaban los primeros empates (5-5 y 6-6). La primera gran brecha se dio con el +3 (6-9) en el minuto 14, que obligó a Jorge Berzosa a pedir el primer tiempo muerto del partido. Tras este, llegó la máxima de los valencianos (6-10), gracias a las dianas de Carlos Martín.

Dos exclusiones en forma de dos minutos a Carlos Martín y Arnau Fernández hicieron que los de casa recortaran diferencias, con un Gerard Forns que entraba en escena bajo palos. Toni Malla detuvo el encuentro al ver que los burgaleses se situaban a tan solo un gol (11-12) en el minuto 21. La estrella de los de Castilla y León, Miguel Malo, empezó a enchufarse dirigiendo los ataques de sus compañeros. El resultado del encuentro en el descanso era de 15-16.

Tras la reanudación, volvió una renta de +3 (16-19) para los rojiblancos, impulsada por el lanzamiento exterior de Nicolás Zungri. Rápidamente, el UBU San Pablo Burgos 2031 se acercó de nuevo en el luminoso (18-19) y volvieron a verse tramos del enfrentamiento con continuos empates (19-19 y 20-20). La segunda exclusión en forma de dos minutos al especialista defensivo, Pedro Martins, lo dejaba al borde de ver la tarjeta roja.

Por primera vez en el choque, los locales se pusieron por delante en el duelo (23-22), lo que propició que Toni Malla detuviera de nuevo el encuentro. El pivote Tomás Moreira encontraba de manera continuada los espacios en la zona central defensiva porteña; en el otro lado del 40x20 lo hacía Matheus de Novais. Una exclusión a Alex Pozzer a falta de cuatro minutos para el final complicaba las cosas para los de la Comunitat Valenciana. Toni Malla pidió un último tiempo muerto para preparar una rápida jugada con resultado positivo, culminada con el gol de Alex Pozzer. Inmediatamente, Jorge Berzosa hizo lo propio con trece segundos por delante para hacerse con los dos puntos. Asier Pedroarena tuvo en sus manos la posibilidad de hacerlo con un lanzamiento que paró Dani Martínez prácticamente sobre la bocina, dejando así el marcador en tablas (28-28).

Con este empate, el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se sitúa como sexto clasificado, con nueve puntos. El próximo sábado, 1 de noviembre, recibirán al Confía Base Oviedo a partir de las 18:30 en el Pabellón Port de Sagunt.