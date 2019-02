Placados por un Fórmula 1 Placaje. Un jugador del CAU, a punto de recibir un placaje, la acción durante un partido en la que soportan fuerzas de más intensidad. / lp Los jugadores de rugby reciben durante los partidos impactos más fuertes que la tensión que soportan los pilotos de automovilismo y similares a choques frontales a 45 km por hora en coche | «El entrenamiento ya no va sólo por sensaciones, tiene una gran parte de ciencia», indica el técnico del CAU, el único equipo de la División de Honor B que utiliza el GPS MOISÉS RODRÍGUEZ Lunes, 25 febrero 2019, 00:40

Hace algunos años, cuando la Fórmula 1 mutó durante algún tiempo en deporte de masas en España por obra y gracia de Fernando Alonso, se habló mucho de la fuerza que soportan los pilotos durante un GP. Intensidades de entre 6 y 8G que obligan a los deportistas del motor a entrenar la musculatura de sus cuellos. Algo así hacen los jugadores de rugby, que durante los partidos reciben impactos más violentos. «Tenemos registrados placajes de más de 10G, que es hasta donde miden los dispositivos que tenemos», puntualiza Ricky Andrew, entrenador del CAU, club pionero en la implantación del GPS en la División de Honor B de rugby.

A partir de esas intensidades, los deportistas asumen el riesgo de acabar en el hospital con una conmoción. Los jugadores llegan a soportar impactos de hasta 15G, lo que equivaldría a un choque frontal de un coche contra una pared a cerca de la velocidad máxima permitida en ciudad. Esos datos ofrecen una explicación objetiva de por qué en el rugby es antirreglamentario placar por encima de la cadera del rival.

Ricky Andrew cumple su segunda temporada al frente del CAU Valencia. Para este ejercicio, el técnico irlandés ha requerido a Josh McIlroy, compatriota suyo. Juega, como él, pero su labor se centra en la de analista y preparador físico. «Sirve para planificar y para saber cómo han rendido durante la partida. A ellos les damos unos datos, nosotros tenemos más detalles», indica.

Al fin y al cabo, Andrew llegó al CAU para modernizarlo. En la primera parte modificó el patrón de juego, menos directo, y ahora ha implantado la tecnología de GPS, habitual en el fútbol. Aunque ya se emplea en Gran Bretaña o en Australia, en España sólo se usa de forma cotidiana en la selección, tanto la masculina como en la femenina.

«No son sólo datos. Podemos medir el entrenamiento y podemos decir a la plantilla que no ha llegado a la intensidad de partido. En ciertos momentos hay que superarla», comenta Ricky Andrew: «Podemos decirles a los jugadores lo que queremos con datos, no sólo con sensaciones. El entrenamiento ya no se limita a eso, tiene también una parte muy importante de ciencia».

La tecnología permite trabajar al detalle. «Aquí la velocidad máxima es mayor que en Irlanda, donde se juega en césped natural. La superficie es más blanda que aquí, en hierba artificial», señala McIlroy, que antes de implantar la tecnología en el CAU la había empleando en la academia del Ulster, en su país.

«La velocidad máxima te indica cómo ha estado el equipo. Es un dato positivo en la fase ofensiva. En la defensiva, es algo negativo porque significa que te han hecho muchas rupturas. Además de los datos que tenemos de los GPS, también empleamos el vídeo», especifica Ricky Andrew. «Este es un sistema que no sólo resulta útil a la plantilla. También nos ayuda a nosotros a ser mejores entrenadores», concluye.