3 oros, 1 plata y 1 bronce individuales y un 3º por equipos para el Lluita Camp de Morvedre en el Villa de Madrid

El club de Lluita Camp de Morvedre comenzó la temporada oficial este sábado 25/10/25 participando con 9 deportistas en el Torneo Villa de ... Madrid de Luchas Olímpicas «Memorial Carlos Ramos» que se disputó en la Ciudad Escolar de Madrid, para las categorías U11 y U13, y en el Pabellón de San Fernando para el resto de categorías.

El resultado final fue bastante meritorio con tres oros, una plata y un bronce. Los oros fueron para Martina Ojeda Aranda, y las hermanas Ainhoa y Pau Gimeno Franco, mientras que la plata fue para Abel Balsinde y el bronce para Valentín Markov, mientras que el club consiguió el bronce por equipos en lucha femenina.

A nivel individual, y desde el pabellón de la Ciudad Escolar de Madrid, Guillermo Aránguiz Urtubia debutaba con 9 años en categoría U11 en 45 kg., consiguiendo un meritorio 5º puesto; mientras que Valentín Markov, que debutaba en competición oficial en U13 y 60 Kg, lograba subir al pódium y colgarse el bronce.

En el Pabellón de San Fernando, el equipo femenino se alzó con la segunda posición, solamente detrás de dos equipos de Madrid que tenía representantes en todas las categorías de peso y por eso pudieron puntuar en más categorías. Martina Ojeda Aranda imponía su ley en U15 y 54 Kg., ganando la categoría. Ainhoa Gimeno Franco también se subió a lo más alto del pódium en 62 Kg., y en U17 Claudia Noguera Vidal estuvo a punto de subir al cajón para finalmente conseguir la 4ª posición en 53 Kg. También en U17, pero en 61 Kg., Mar Cortés Alegre se tuvo que conformar con la 7ª posición al perder in extremis el combate decisivo. Pau Gimeno Franco, campeona de España U20 y U23 y subcampeona senior, 8ª de Europa y 15ª del Mundo en U20, no dio opciones a nadie y se colgó el oro al cuello en U20 y 55 Kg.

También en el Pabellón de San Fernando compitieron los dos representantes masculinos del equipo. Daniel García Giménez perdió la final por el bronce y tuvo que conformarse con un quinto puesto en U20 y 65 Kg., haciéndose patente que todavía no está en su mejor momento al haber salido no hace mucho de una lesión provocada por un accidente de tráfico del que ya está recuperado. Abel Balsinde se tuvo que conformar con la plata en senior 82 Kg., después de perder una final llena de polémica.

La expedición estuvo encabezada por la delegada Ana Aranda y los entrenadores José Ramón Ojeda y Pedro Ojeda Martínez.