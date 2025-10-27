Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia al menos tres días de lluvias en la Comunitat Valenciana y señala las zonas donde caerán
Ainhoa Gimeno Franco y Martina Ojeda Aranda con sus respectivas medallas LP

3 oros, 1 plata y 1 bronce individuales y un 3º por equipos para el Lluita Camp de Morvedre en el Villa de Madrid

La expedición hacia el Pabellón de San Fernando acabó con el equipo femenino alzándose con la segunda posición del torneo

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:54

El club de Lluita Camp de Morvedre comenzó la temporada oficial este sábado 25/10/25 participando con 9 deportistas en el Torneo Villa de ... Madrid de Luchas Olímpicas «Memorial Carlos Ramos» que se disputó en la Ciudad Escolar de Madrid, para las categorías U11 y U13, y en el Pabellón de San Fernando para el resto de categorías.

