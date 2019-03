AJEDREZ La Nucia acoge este domingo el Autonómico EFE. Jueves, 21 marzo 2019, 01:00

Un total de 120 ajedrecistas de cuatro categorías competirán en el campeonato autonómico por edades que se celebrará este domingo en La Nucía con el objetivo de conseguir una plaza para el campeonato de España 2019 de Salobreña (Granada). El torneo, que tendrá lugar en el pabellón municipal Camilo Cano, contará con la participación de jugadores sub 18, sub 12, sub 10 y sub 8 y el sistema será el suizo a siete rondas. La pista central se convertirá así en una gran sala de competición de ajedrez, donde se jugarán hasta noventa partidas simultáneas, controladas por seis árbitros y un jefe del torneo.