El Morvedre femenino se refuerza con el fichaje de Malena Guerisoli

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 18:27

El Club Balonmano Morvedre ha anunciado con orgullo la incorporación de la jugadora argentina Malena Guerisoli a su plantilla. Aunque Guerisoli no llega en condiciones de saltar a la pista debido a una lesión, su fichaje representa mucho más que una incorporación deportiva: es una declaración de principios y un símbolo del espíritu de lucha que define al club.

Conocida por su talento, visión de juego y entrega, Guerisoli se suma al Morvedre en un momento difícil a nivel personal, pero lo hace con la misma determinación que ha caracterizado su carrera. «Malena no viene a esperar. Viene a sumar. A inspirar. A demostrar que la garra no se mide solo en goles, sino en el compromiso de estar, de creer, de no rendirse jamás», afirmó Albert Llueca, portavoz del club, durante la presentación.

La entidad saguntina ha querido destacar el valor humano de este fichaje, subrayando que en Morvedre, resistir también es una forma de jugar. «Aquí, cada paso hacia la recuperación es un paso de todas. Cada segundo en el dique seco se convierte en un acto de resistencia compartida», señalaron desde el club.

