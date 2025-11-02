Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma el regreso de las lluvias y un descenso de las temperaturas este lunes en la Comunitat
Plantilla Handbol Mislata LP

El Mislata Handbol consigue la victoria en los últimos segundos

Una remontada en los minutos finales, las valencianas superan a Carballal 30-29 en un choque lleno de emociones

R. D

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:01

Comenta

El grupo USA Handbol Mislata ha sumado su primera victoria en un partido muy igualado ante el conjunto gallego del Carballal. Un choque que se decidió en los últimos minutos después de un partido intenso con muchas alternativas en el marcador para ambos equipos pero donde ninguno marcaba diferencias.

El partido llegó al final con todo igualado. El conjunto de Mislata estuvo hábil en sus acciones ofensivas y entró en los últimos 60 segundos con una ventaja de un gol. Las gallegas tenían posesión y no consiguieron anotar pese a intentarlo hasta el final pero las locales defendieron con cabeza.

No empezó bien el partido para las valencianas que recibían goles y no estaban acertadas en ataque. Poco a poco se igualó el enfrentamiento e incluso mediada la primera parte se puso dos por delante después de ir hasta tres por debajo en el marcador. Se marcharon al descanso empate a 13 con los dos equipos demostrando debilidades y poca consistencia.

La segunda parte empezó de la misma manera. El conjunto gallego tenía claro cómo atacar a su rival, además las valencianas acertaban en su juego ofensivo. A cada error de un equipo respondía el otro con la misma medicina. Con un ritmo anotador acelerado de los dos equipos el partido parecía marcar un final de infarto. Así fue, la ventaja de dos que tenía Carballal fue neutralizada por Mislata que jugó mejor esos minutos finales. Se puso por delante en el minuto final y defendió con energía y cabeza frente esa ventaja. El partido acabó con resultado de 30-29 y con una victoria importante para el equipo local.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  4. 4 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  5. 5

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  6. 6

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  7. 7

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  8. 8

    La gran noche de Raphael en Valencia
  9. 9 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  10. 10

    Duele ver a este Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Mislata Handbol consigue la victoria en los últimos segundos

El Mislata Handbol consigue la victoria en los últimos segundos