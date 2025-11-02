El Mislata Handbol consigue la victoria en los últimos segundos Una remontada en los minutos finales, las valencianas superan a Carballal 30-29 en un choque lleno de emociones

El grupo USA Handbol Mislata ha sumado su primera victoria en un partido muy igualado ante el conjunto gallego del Carballal. Un choque que se decidió en los últimos minutos después de un partido intenso con muchas alternativas en el marcador para ambos equipos pero donde ninguno marcaba diferencias.

El partido llegó al final con todo igualado. El conjunto de Mislata estuvo hábil en sus acciones ofensivas y entró en los últimos 60 segundos con una ventaja de un gol. Las gallegas tenían posesión y no consiguieron anotar pese a intentarlo hasta el final pero las locales defendieron con cabeza.

No empezó bien el partido para las valencianas que recibían goles y no estaban acertadas en ataque. Poco a poco se igualó el enfrentamiento e incluso mediada la primera parte se puso dos por delante después de ir hasta tres por debajo en el marcador. Se marcharon al descanso empate a 13 con los dos equipos demostrando debilidades y poca consistencia.

La segunda parte empezó de la misma manera. El conjunto gallego tenía claro cómo atacar a su rival, además las valencianas acertaban en su juego ofensivo. A cada error de un equipo respondía el otro con la misma medicina. Con un ritmo anotador acelerado de los dos equipos el partido parecía marcar un final de infarto. Así fue, la ventaja de dos que tenía Carballal fue neutralizada por Mislata que jugó mejor esos minutos finales. Se puso por delante en el minuto final y defendió con energía y cabeza frente esa ventaja. El partido acabó con resultado de 30-29 y con una victoria importante para el equipo local.

