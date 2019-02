Marta Ojeda: «Puedo luchar con un chico perfectamente» Marta Ojeda, durante un entrenamiento. / lp «Somos enemigas durante seis minutos. Luego te das un abrazo», dice la luchadora valenciana, que suma siete títulos nacionales ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 4 febrero 2019, 00:20

El pasado sábado, Marta Ojeda revalidó su título de campeona de España sub-23 de lucha olímpica. Sólo tiene 18 años y acumula siete oros nacionales. Y es que también se ha subido a lo más alto del podio escolar, cadete y júnior. Su próximo reto, hacerlo en sénior, categoría en la que ha logrado un bronce. La de Gilet, quien ya ha competido a nivel europeo y mundial, derrocha calma. Como dicen su amigos, se transforma en los combates.

-Es un deporte poco extendido.

-En España es un deporte muy minoritario. Y en Valencia más todavía. Se ve muy poco, en cambio hay comunidades que tienen más licencias. Andalucía tiene muchísima cantera de luchadores y está construyendo más. Baleares y el norte también están muy bien.

LAS CLAVES «Muchas veces vas al Regional, no tienes con quién luchar y quedas primera. Es frustrante» «Si nos limitásemos a luchar las chicas con las chicas, nos estancaríamos. Somos cuatro»

-¿Esa carestía se nota en los campeonatos?

-En los campeonatos regionales notamos que no hay tantos luchadores. De hecho, muchas veces vas al campeonato regional y no tienes con quién luchar. Entonces quedas primera de la Comunitat Valenciana. Eso me ha pasado los últimos dos o tres años. Nos clasificamos por edades y por pesos.

-¿Ese hecho le perjudica?

-Sí. Es frustrante, porque no sabes si realmente estás mejorando al no poder luchar con alguien de tu peso y tu categoría. Hasta que llegas a los Nacionales, no te comparas.

-¿Tiene problemas para entrenar?

-No, porque entrenamos chicos y chicas. Hay muchos más chicos que chicas. Nos mezclamos sin problemas y de diferentes pesos.

-Pertenece al Club de Lluita Camp de Morvedre. ¿Cuántos lo forman?

-Actualmente unos 20. Y que compitan unos 10 o 15. Somos cuatro chicas. Ahora ha venido una extranjera a entrenar con nosotras.

-¿Cómo lleva la mezcla de chicos y chicas para entrenar?

-No ponemos ningún problema para luchar con los chicos. Ni ellos ponen ningún problema para luchar con los chicas. Ahí somos todos iguales. La gente piensa que hay algo que no cuadra, pero estamos todos muy acostumbrados. Cuando llega alguien nuevo sí que le da mucho reparo. Es un cuerpo a cuerpo. Pero estás practicando un deporte. No estás haciendo nada del otro mundo. Al final se acostumbra. Yo ahora mismo puedo luchar con un chico perfectamente. Y creo que ningún chico tiene ningún problema en luchar conmigo o mis compañeras. Lo tenemos súper normalizado. Tenemos diferentes cambios de pareja en los entrenamientos. Ellos tienen un cuidado total con nosotras cuando deben tenerlo. Y cuando deben luchar de verdad, se aplican mucho.

-¿Le viene bien para evolucionar?

-Si nos limitásemos a luchar las chicas con las chicas y los chicos con los chicos, los chicos tendrían un abanico muy grande de posibilidades de desarrollarse, pero las chicas nos quedaríamos estancadísimas. En este caso, somos cuatro. Estoy súper encantada de luchar con los chicos.

-¿Cuándo empezó?

-Empecé cuando un grupito de amigos queríamos unirnos a este deporte. Cuando tenía nueve años, mi padre, Pedro Luis Ojeda, que es mi actual entrenador, me llevó a entrenar con los mayores. De hecho eran muy mayores. Y he crecido con ellos. Ellos me han enseñado a luchar de verdad. Al ser mi padre el entrenador, he crecido en el club. Mi padre fue luchador, pero pasó a ser entrenador muy joven.

-¿Qué supone tener a su padre como entrenador?

-Al entrar en casa, la lucha queda un poco apartada. Cuando tengo que bajar de peso para los campeonatos, él siempre me tira alguna pullita. Es verdad que la confianza da asco. Yo le contesto alguna vez sin querer. Hay momentos en que hay mucha presión y nervios cuando se acercan temporadas grandes como ahora. Pero tener a mi padre como entrenador es lo mejor que me podría haber pasado. Es un deporte muy sacrificado. Y el hecho de que esté mi padre conmigo me da más fuerza y me impulsa a ser mejor, a no escaquearme, a dejar atrás las excusas... Al final eso es la lucha, seguir y sacrificarse.

-¿Qué le aporta la lucha?

-Me aporta valorar lo que es el sacrificio, el esfuerzo, la constancia... Si no has practicado un deporte así, no sabes realmente lo que significan estos valores.

-¿Quién es su referente?

-En España, un referente común de todos los luchadores es Maider Unda, que fue bronce en los Juegos de Londres. Es la única medalla olímpica de la lucha española tanto en hombres como en mujeres. Además es una mujer, y eso nos da más poder. Es súper simpática.

-¿Hay poca tradición en España en comparación con otros países?

-Sí. En los países del este, la lucha es como el fútbol aquí. Es un deporte nacional. En una ciudad como Moscú, hay miles y miles de licencias y pueden vivir perfectamente de ello. En España es imposible.

-¿Sueña con llegar a los Juegos?

-Competir es unos Juegos es un sueño, no es una meta como tal. París 2024 sería un objetivo más cercano que Tokio 2020. En Tokio tendría 20 años y me considero muy joven. Compito en 68 kilos. Mi peso es un peso olímpico. En los Juegos sólo entran unos cuantos pesos. Y esos son los que más presión tienen y en los que más gente entra. Hay mucha competencia.

-¿Se ha propuesto conseguir una medalla internacional?

-Me gustaría. Estoy trabajando para ello. Uno de mis objetivos es tener una medalla europea o mundial.

-¿Hay gente que ve la lucha como un deporte de hombres?

-La gente que conoce la palabra lucha pero realmente no conoce el deporte supongo que lo verá como un deporte más masculino. Pero yo veo desde dentro la lucha y no tiene nada que ver. Es un deporte como otros, como puede ser el atletismo o el tenis. Ves a cualquier luchadora y es una chica normal y corriente. Si no te dice que hace lucha, tú no lo sabes. En cambio, si empiezas diciendo que haces lucha, ya te ven como más masculina. Pero eso pasa con la gente que no conoce el deporte. La gente no se imagina cómo es una luchadora en realidad. Creen que es alguien muy hombruno. Y luego igual te aparece una chica súper femenina.

-¿Es un deporte agresivo?

-No, para nada. La lucha se maneja por las llaves y las técnicas que puedas hacer. Las gradas de un campeonato no tienen nada que ver con las de otros deportes que sí son realmente agresivos aunque no lo quieran. En la lucha, la gente es muy pacífica. Y dentro del combate, somos enemigas en los seis minutos que puede durar un combate, pero fuera no hay nada. Te das un abrazo después de un combate y vas a saludar a los entrenadores con toda la paz del mundo.