El CAU mantiene el pulso del liderato al vencer al Tecnidex Lance del Tecnidex-CAU. / Lp Les Abelles se impone en el otro derbi de la jornada al Moncada (12-25) mientras el Tatami consigue el triunfo ante el Calviá R. D. VALENCIA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:07

El CAU no sufrió para mantener el pulso del liderato con el Fénix, que venció 7-32 en su visita al Sant Cugat, y se impuso con rotundidad al Tecnidex en uno de los dos derbis que se disputaron ayer en el Grupo B de la División de Honor B. El 8-30 en el marcador de Quatre Carreres permite a los rojinegros mantener la segunda plaza de la clasificación con seis triunfos en seis partidos, los mismos que el conjunto aragonés. Al descanso el marcador en el estadio del Pantera reflejó un 3-10 y en la segunda parte el CAU sentenció la victoria con un parcial demoledor de 5-20 Muy cerca de ellos, en la tercera plaza con cuatro victorias, se sitúa Les Abelles que no sufrió en el otro derbi valenciano para imponerse a domicilio al Moncada 12-25. El equipo de L'Horta luchó pero no pudo conseguir los primeros puntos de la temporada y sigue cerrando la clasificación con seis derrotas en los primeros seis partidos en su estreno en la categoría. Quien sí que consiguió una victoria importante contra uno de los equipos de la zona alta fue el Tatami, que logró amarrar la victoria en la visita del Barbarians Calviá al campo de El Rio. Los valencianos se impusieron al conjunto balear por 24-17.