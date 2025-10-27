Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Nora Gato Meléndez posa con su medalla en el podio LP

El karate valenciano obtiene once medallas en la Liga Nacional Infantil

Dos oros, una plata y ocho bronces componen el medallero de los karatecas valencianos en Ourense

R.D.

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:53

Comenta

El karate valenciano consiguió once medallas en la sexta jornada de la Liga Nacional masculina y Liga Iberdrola femenina del pasado 25 al 26 de ... octubre en el Palacio de los Deportes Paco Paz (Ourense, Galicia). Dos oros, una plata y ocho bronces componen el medallero de los karatecas de ocho clubes de la Comunidad Valenciana: Club Karate Kizuna Catarroja, Club Karate Picassent, Club Deportivo Kyodai, Club Karate Kenkyo, Club Karate Alzira, Club José Vidal, Club Karate Pobla Vallbona y Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana.

