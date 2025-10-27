El karate valenciano obtiene once medallas en la Liga Nacional Infantil
Dos oros, una plata y ocho bronces componen el medallero de los karatecas valencianos en Ourense
R.D.
Valencia
Lunes, 27 de octubre 2025, 17:53
El karate valenciano consiguió once medallas en la sexta jornada de la Liga Nacional masculina y Liga Iberdrola femenina del pasado 25 al 26 de ... octubre en el Palacio de los Deportes Paco Paz (Ourense, Galicia). Dos oros, una plata y ocho bronces componen el medallero de los karatecas de ocho clubes de la Comunidad Valenciana: Club Karate Kizuna Catarroja, Club Karate Picassent, Club Deportivo Kyodai, Club Karate Kenkyo, Club Karate Alzira, Club José Vidal, Club Karate Pobla Vallbona y Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana.
Néstor Javier Martín, del Club Karate Kizuna Catarroja, consiguió el oro en la categoría Kata Juvenil Masculino Discapacidad Física K40 tras una actuación valorada con 23.50 puntos.
Adriana Cano Bernal, del Club Karate Picassent, también logró el primer puesto en Kumite Alevín Femenino >32kg tras vencer en la final por 2-1 a Daniela Villacañas Amador.
Alejandro Martínez Moreno, del Club Karate Alzira, también llegó a la final de su categoría, Kumite Alevín Masculino < 28kg, consiguiendo la plata ante Pablo Ribeiro Cabal.
Otro deportista del Club Karate Alzira, Guillermo Fernández Llera, consiguió el bronce en Kumite Infantil Masculino >45kg tras vencer en la repesca a Fabio Alen Bejarano.
Deportistas del Club Karate Kizuna Catarroja también vencieron sus enfrentamientos de repesca para colgarse el bronce, como Hugo Cantos Gómez en Kumite Infantil Masculino < 30kg y Alejandro Ibáñez Ruiz en Kumite Infantil Masculino < 35kg.
El karate valenciano consiguió tres de los cinco restantes bronces en las repescas de Kumite Infantil Masculino < 40kg, Kumite Juvenil Masculino < 48kg y Kumite Juvenil Masculino < 60kg; donde salieron vencedores: Miguel Cariñena Gil, del Club Karate Pobla Vallbona, Aitor Pérez Castillo, del Club José Vidal y Rubén Morcillo Raga, del Club Karate Kenkyo, respectivamente.
Los dos últimos bronces del karate valenciano fueron conseguidos en las repescas de Kumite Infantil Femenino >42kg y Kumite Juvenil Femenino >52kg; por parte de Laura Hernández Esteve, del Club Deportivo Kyodai, y Nora Gato Meléndez, del Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, respectivamente.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión