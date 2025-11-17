Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz baja este martes con la nueva tarifa: las horas más baratas y más caras para enchufar los electrodomésticos
El equipo valenciano femenino de Kata Sub-21, con sus respectivas medallas de plata LP

El karate valenciano consigue 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21

4 oros, 2 platas y 14 bronces sitúan tercera a la Comunitat Valenciana en la clasificación general

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

27 karatecas de 11 clubes de la Comunitat Valenciana consiguen 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21 2025 celebrado en el ... Palacio de Deportes Olivo Arena (Jaén, Andalucía) del 15 al 16 de noviembre con un resultado general de cinco oros, dos platas y catorce bronces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a la histórica droguería de Valencia que fabricó el primer detergente en España
  2. 2

    El AVE entre Valencia y Madrid tendrá una nueva parada
  3. 3 Los famosos que han estado en Cheste
  4. 4 Cazan a un motorista a 190 kilómetros por hora fuera del circuito de Cheste
  5. 5 Aemet anuncia chubascos este martes en la Comunitat y una masa de aire ártico que hará caer en picado las temperaturas
  6. 6

    La alerta que no tiene la CHJ hubiera anticipado una hora la crecida del Poyo en la dana
  7. 7 Pérez-Reverte carga contra la última medida de Ryanair: «Cada vez nos acorralan más»
  8. 8 Dos muertos y tres heridos tras caer un coche desde un puente en Benassal
  9. 9 Mercadona ofrece puestos de trabajo en Valencia para mecánicos sin experiencia con un sueldo inicial de 1.700 euros y formación remunerada
  10. 10

    Las víctimas aguas arriba del barranco del Poyo estaban totalmente desprotegidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El karate valenciano consigue 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21

El karate valenciano consigue 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21