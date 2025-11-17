El karate valenciano consigue 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21

27 karatecas de 11 clubes de la Comunitat Valenciana consiguen 21 medallas en el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21 2025 celebrado en el ... Palacio de Deportes Olivo Arena (Jaén, Andalucía) del 15 al 16 de noviembre con un resultado general de cinco oros, dos platas y catorce bronces.

4 oros, 2 platas y 14 bronces sitúan a la Comunitat Valenciana como tercera en la clasificación general, mientras que el oro restante clasifica como quinta a nuestra comunidad autónoma en la clasificación de Para-karate o karate adaptado del Campeonato nacional.

El oro fue conseguido por Rocío Castro López, del Club Karate Club San Vicente, en Kata Junior Femenino; por Ariadna Chica Tolosa, del Club Karate Kenkyo, en Kumite Cadete Femenino < 54kg; por Rubén Diego Roldán, del Club Karate Shotokan Carrús, en Kumite Junior Masculino < 76kg; y por Paul Gabriel Stoia Onu, del Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, en Kumite Junior Masculino >76kg.

En Para-karate o karate adaptado, Yolanda Shaohan Ejarque Guijarro, del Club Karate Antonio Miguel Verdú, consiguió el oro en Kata Sub21 Femenino Discapacidad Intelectual K23.

La plata fue conseguida por el equipo valenciano de Kata Sub21 Femenino, formado por Alba Ruiz García, Daniela Cano García y Claudia Pérez Cepeda, todas del Club Deportivo Kazokusport, en Kata Equipos Sub21 Femenino; y por Víctor Fertu Avramescu, del Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, en Kumite Sub21 Masculino < 84kg.

Por último, el bronce fue conseguido por Pau Gomis Falcó, del Club Deportivo Kazokusport, en Kata Junior Masculino; por Alba Ruiz García, del anterior club, en Kata Sub21 Femenino; por el equipo valenciano de Kata Cadete-Junior Masculino, formado por el medallista Pau Gomis, Jesús Quinto Gómez, del Club Karate Marce, y Carlos Blesa Conde, del Club Deportivo Kazokusport, en Kata Equipos Cadete-Junior Masculino.

También consiguió bronce el equipo valenciano de Kata Cadete-Junior Femenino, formado por Noemí Hernández Calpe, del Club Deportivo Kazokusport, Luna Quinto Gómez, del Club Karate Marce, y Sandra Sigüenza Cruces, del Club Deportivo Kyodai, en Kata Equipos Cadete-Junior Femenino; además del equipo autonómico de Kata Sub21 Masculino, formado por Manuel Iglesias García, del Club Karate Shotokan Chazarra, Mario Agustí Villanueva y Javier Blesa Conde, ambos del Club Deportivo Kazokusport, en Kata Equipos Sub21 Masculino.

Otros karatecas que subieron al tercer cajón del podio fueron Salvador Escutia Manchola, del Club Karate Kenkyo, en Kumite Cadete Masculino < 52kg; Oriol Pérez de Anuzita García, del Club Deportivo Kyodai, en Kumite Cadete Masculino < 57kg; Carlos Valls Durán, del Club Deportivo Kazokusport, en Kumite Cadete Masculino < 63kg; Sergi Bleda Martínez, del Club Karate Paterna, en Kumite Cadete Masculino >70kg; Aroa Diego Roldán, del Club Karate Shotokan Carrús, en Kumite Cadete Femenino < 61kg; Unai Chica Tolosa, del Club Karate Kenkyo, en Kumite Junior Masculino < 61kg; Marc Ortega Doix, del anterior club, en Kumite Junior Masculino < 68kg; Sara Martí Marco, también del Club Karate Kenkyo, en Kumite Junior Femenino < 48kg; e Irene Lillo Giménez, del Club Karate Shotokan Sant Joan d'Alacant, en Kumite Sub21 Femenino >68kg.

Otros participantes

La Comunitat Valenciana también tuvo oportunidad de pelear por las medallas con los quintos puestos de Jorge Lleó de Smet, del Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, en Kata Cadete Masculino; Idaira Falcó Vega, del Club Shotokan Vall d'Uixó, en Kata Cadete Femenino; Abdelmalek Sahouane, del Club Deportivo Esaro, en Kata Junior Masculino Discapacidad Intelectual K21; Álvaro Pérez Gómez, del Club José Vidal, en Kumite Cadete Masculino < 57kg; Marco Mazo Sala, del Club Karate Alzira, en Kumite Junior Masculino >76kg; Nacho Sotos Borrás, del Club Karate Pobla Vallbona, en Kumite Sub21 Masculino < 75kg; y Emilio Martí Navarro, del Club Karate Paterna, en Kumite Sub21 Masculino < 84kg.

En séptimo lugar quedaron Jorge Arbaiza San Juan, del Club Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, en Kumite Cadete Masculino < 70kg y Marcos Chavarrias Frechina, del Club José Vidal, en Kumite Junior Masculino < 55kg.

En noveno lugar quedaron María Vázquez Gargallo, del Club Karate La Llum Xirivella, en Kumite Cadete Femenino < 47kg, Ismael Guillén Santamaría, del mismo club, en Kumite Sub21 Masculino < 60kg, y Pablo Gómez Barea, del Club José Vidal, en Kumite Junior Masculino < 76kg.