Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 La cita olímpica se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026

C. P. S Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:42h.

Israel competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una cita que se celebra desde el viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero de 2026. El director ejecutivo de los Juegos Olímpicos, el suizo Christophe Dubi, confirmó este miércoles que que Israel no será excluido porque «respeta la Carta Olímpica», el documento oficial del Comité Olímpico Internacional (COI) que aúna los principios fundamentales del olimpismo.

Además, quiso aclarar que la situación que viven Israel y Palestina es «un caso es diferente al de Rusia y Bielorrusia». «Desde el punto de vista deportivo, del que somos responsables, son dos casos separados», añadió.

En una carta enviada a la agencia de noticias EFE y recogida por varios medios, el COI recordó que durante los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, los atletas israelíes y los palestinos «convivieron pacíficamente bajo un mismo techo, en la Villa Olímpica». «Tanto el comité olímpico nacional de Israel como el de Palestina están reconocidos por el COI y tienen los mismos derechos. Ambos cumplen con la Carta Olímpica y seguimos trabajando con ellos para intentar mitigar el impacto del actual conflicto en los atletas», señala.

El COI reconoce al Comité Olímpico Palestino desde 1993, y sus atletas compitieron por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Verano en Atlanta 1996. En el caso de Israel, obtuvo reconocimiento en 1952.