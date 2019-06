EN FEMENINO Irene Hijlkema: «Me llevo más sustos en el coche que volando» Irene Hijlkema, junto a un Extra 323 en el Aeródromo de Requena. / CEVA «Hay poquísimas mujeres, pero jamás he visto un trato diferente», afirma la piloto holandesa afincada en Valencia ALBERTO MARTÍNEZ Lunes, 10 junio 2019, 00:07

Vive en el aire. Cuando su trabajo como azafata se lo permite, Irene Hijlkema busca la forma de volver a un avión. Pero para ponerse a los mandos. Como piloto. A esta holandesa afincada en Valencia le apasiona el vuelo acrobático, un deporte que practica desde 2012. A sus 50 años, se ha propuesto dar el salto a la competición. Aspiraba a participar en el Campeonato de España celebrado durante el pasado fin de semana en el Aeródromo de Requena, aunque no contó con las facilidades necesarias para conseguirlo. Entonces decidió estar presente de otra manera: como asistente de jueces. De cara a la próxima edición, su objetivo consiste en estar al otro lado.

-Ha vivido el Campeonato de España de Vuelo Acrobático de una manera distinta a lo esperado. ¿Qué le ha parecido?

-Me hubiese gustado estar compitiendo, pero por miles de circunstancias ajenas no he podido. Entonces, como iba a estar de todas formas aquí, me ofrecí a ayudar en lo que pudiera de la organización. Y he estado de asistente de jueces, puntuando y calificando a mis compañeros.

-¿Es la primera vez que ha realizado esa función?

-Era la primera vez y me ha gustado mucho. Ha sido una experiencia diferente. No es lo mismo que estar dentro del avión, pero me ha dado la oportunidad de ver todo desde otra perspectiva.

-¿Cuándo empezó?

-Tengo la licencia desde hace tiempo, pero me resulta difícil compaginarlo con el trabajo. Hay que ver cuándo hay un avión disponible para poder entrenar y el lugar. Se me hace un poco difícil todo esto y no tengo mucha oportunidad de entrenar. En serio llevo desde hace un año y medio. Tengo algunas horitas de vuelo, pero soy bastante novel en esto todavía. Este iba a ser mi primer campeonato, aunque en el último momento no cuadró.

-¿Su idea es participar en el próximo Campeonato de España?

-Sí, mi objetivo es participar el año que viene. Depende mucho del trabajo y de una esponsorización que me lo facilite porque no es caro pero tiene sus gastos.

-¿Cuándo se instaló en Valencia?

-Nací en Holanda, me crié en el Caribe hasta los 14 años y luego nos mudamos todos a Valencia. También he vivido en Tenerife, donde he trabajado muchos años. Estoy a caballo entre Tenerife y Valencia. Me siento valenciana, 'de la terra'.

-¿Qué le condujo hasta la aeronáutica?

-Desde pequeñita me han gustado los aviones. Y como no podía llegar a ser piloto comercial, que es lo que me hubiese gustado, terminé trabajando de azafata. Llevo 23 años de azafata y siempre he estado en el mundo de la aviación. Conozco al piloto Cástor Fantoba desde hace veintitantos años y siempre he sido fan suya. Siempre he querido entrar de alguna forma y ya voy entrando poquito a poco.

-¿Cómo fue su primera experiencia en vuelo acrobático?

-En 2006 me saqué la licencia de piloto privado. Es un poco lento y aburrido. Siempre puede pasar algo, pero yo lo que quiero es manejar el avión. La primera vez fue hace siete años. Primero fue en un Cap 10 y luego en un Yak 52. Yo ya sabía que me iba a gustar. De hecho no me vino nada por sorpresa. Quería más. Hasta que estás suelta y dominas todo bien, el piloto de seguridad no te deja volar sola. Y yo todavía voy con piloto de seguridad.

-¿Qué se siente al realizar esas figuras acrobáticas?

-Es una sensación única. Hay que subirse y probarlo. Si te llevan es divertido, pero si eres tú la persona que hace las maniobras, es indescriptible. Es una sensación de libertad y bienestar. Es divertido.

-¿Llega a dar miedo?

-Miedo en ningún momento. Hay movimientos y sensaciones que, cuando no los conoces, impresionan un poquito. Pero miedo no. Una persona que tenga miedo ni siquiera se sube al avión.

-¿Es fácil llevarse sustos?

-No es tan fácil. Creo que me llevo más sustos en el coche, con alguien que se salta un semáforo por ejemplo, que volando. De momento no me he llevado ningún susto.

-¿Su entorno qué le dice?

-Les hace mucha gracia, porque es algo inusual conocer a alguien que hace vuelo acrobático.

-¿Es fácil encontrar a mujeres que lo practiquen en la Comunitat?

-Hay poquísimas. Marina Ruiz ha competido pero es de Barcelona. Que yo sepa, no hay chicas de la Comunitat. Barbara Labus, que es polaca, también ha competido. Eso sí, en la organización y jueces había mujeres expilotos.

-¿Es posible vivir de este deporte?

-No. De hecho tenemos a Cástor y a muchos campeones y todos tiene un trabajo extra porque esto no da para vivir. Lo cual demuestra que lo hacemos porque nos gusta de verdad, por pasión. Esto es increíble.

-¿Qué le parece contar con un evento así en Requena?

-Es un lujo. No se le da el valor que se le debería dar. Pero en general, en España se le da muy poco valor a los deportes. Hay deportistas muy buenos que ganan una medalla olímpica y después de los Juegos nadie se acuerda de ellos. Pero esto es una buena oportunidad que tenemos en la Comunitat y a lo mejor se fomenta un poco más. Tenemos una pista donde practicar. A partir de aquí, a lo mejor se le da un poquito más de empuje al vuelo acrobático. Este es el tercer año en Requena, pero es el primero que se ha celebrado con tanta tecnología, con puntuaciones en directo y tan bien organizado.

-¿Dónde entrena usted?

-Según dónde puedo. A veces me voy a un pueblecito de Francia, en la frontera, porque hay un avión que suele estar disponible y puedo entrenar. Si no, me voy a Sabadell. Pero si puedo y hay aviones para entrenar, vengo a Requena. Estoy muy sujeta a mi trabajo.

-¿Hay un trato igualitario a mujeres y hombres?

-Totalmente igualitario. Desde que empecé a introducirme aquí, me acogieron igual. La competición es igual para hombres y mujeres. De hecho, cuando salen a volar los pilotos acrobáticos, los jueces no saben quién está sentado en el avión. Es un número que sale a volar y lo puntuamos. Además, el compañerismo está muy bien. Jamás he visto un trato diferente por ser mujer. Es más difícil en motociclismo o automovilismo que aquí. Esto es mucho más abierto. Es más coloquial. Aunque arriba estemos compitiendo, abajo no competimos. Es todo muy amigable. Muy familiar.