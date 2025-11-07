Se inaugura la primera edición de los Juegos Nacionales de combate El evento celebrado en La Nucia la semana del 8 al 16 de Noviembre contará con Sandra Sánchez, la oro olímpica de karate en el año 2020, como embajadora

Redacción Deportes Valencia Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:53

«La Nucía, Ciudad del Deporte» se convierte del 8 al 16 de noviembre en el epicentro de los Deportes de combate en España con la celebración de los «Primeros Juegos Nacionales de Combate». En ellos participarán las Federaciones Deportivas Españolas de Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha, y serán más de 1.200 deportistas los que participarán. En total durará 9 días y se disputarán 10 competiciones de ámbito nacional. Mañana se inaugurará con las competiciones de Esgrima y Judo. La embajadora de esta primera edición será la karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico en Tokio 2020, que visitará La Nucía y la competición el domingo.

Los «Primeros Juegos Nacionales de Combate» están organizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) junto a las Federaciones Deportivas ya mencionadas, contando con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento de La Nucía, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Se trata de una cita que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre Federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.

7 días de competición

Tras la inauguración de esta tarde, la competición arrancará mañana sábado 8 de noviembre con los «Juegos Absolutos de Kárate» en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 18,30 horas. El domingo 9 de noviembre será el turno de la Esgrima con el «Torneo Nacional Ranking Masc y Fem» en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 14 horas y del Judo con el «Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixto» en el Pabellón Muixara de 10 a 13,30 horas.

El Boxeo tendrá su protagonismo del 10 al 14 de noviembre con el «Campeonato de España de Clubes» en el Pabellón Muixara, de 15 a 21 horas. Por su parte, el sábado 15 de noviembre se desarrollará el «Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas» en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día.

La federación de Kickboxing y Muaythai se encarga de organizar tres Copas de España: la de Muaythai, la de K1 y la de Para&Inclusive Kickboxing. El desarrollo de estas se producirá durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. La Copa del Rey de Taekwondo será la que pondrá el broche final a estos «Juegos Nacionales de Combate» el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

La entrada para todas las competiciones es libre y gratuita, y el evento también podrá seguirse a través de ADESP TV.