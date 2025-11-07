Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia tormentas y fuerte viento este sábado en la Comunitat Valenciana y señala dónde lloverá
Combate de karate femenino en el pabellón municipal Camilo Cano LP

Se inaugura la primera edición de los Juegos Nacionales de combate

El evento celebrado en La Nucia la semana del 8 al 16 de Noviembre contará con Sandra Sánchez, la oro olímpica de karate en el año 2020, como embajadora

Redacción Deportes

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:53

Comenta

«La Nucía, Ciudad del Deporte» se convierte del 8 al 16 de noviembre en el epicentro de los Deportes de combate en España con la celebración de los «Primeros Juegos Nacionales de Combate». En ellos participarán las Federaciones Deportivas Españolas de Karate, Judo, Esgrima, Kickboxing y Muaythai, Taekwondo, Boxeo y Lucha, y serán más de 1.200 deportistas los que participarán. En total durará 9 días y se disputarán 10 competiciones de ámbito nacional. Mañana se inaugurará con las competiciones de Esgrima y Judo. La embajadora de esta primera edición será la karateka española Sandra Sánchez, oro olímpico en Tokio 2020, que visitará La Nucía y la competición el domingo.

Los «Primeros Juegos Nacionales de Combate» están organizado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) junto a las Federaciones Deportivas ya mencionadas, contando con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Ayuntamiento de La Nucía, la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Se trata de una cita que aspira a convertirse en el gran escaparate nacional para estas disciplinas, con un modelo común de colaboración entre Federaciones que permita fortalecer su visibilidad y su profesionalización.

7 días de competición

Tras la inauguración de esta tarde, la competición arrancará mañana sábado 8 de noviembre con los «Juegos Absolutos de Kárate» en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 18,30 horas. El domingo 9 de noviembre será el turno de la Esgrima con el «Torneo Nacional Ranking Masc y Fem» en el Pabellón Camilo Cano de 9 a 14 horas y del Judo con el «Campeonato de España de Federaciones Autonómicas por Equipos Mixto» en el Pabellón Muixara de 10 a 13,30 horas.

El Boxeo tendrá su protagonismo del 10 al 14 de noviembre con el «Campeonato de España de Clubes» en el Pabellón Muixara, de 15 a 21 horas. Por su parte, el sábado 15 de noviembre se desarrollará el «Campeonato de España por Autonomías de Luchas Olímpicas» en el Pabellón Camilo Cano de La Nucía durante todo el día.

La federación de Kickboxing y Muaythai se encarga de organizar tres Copas de España: la de Muaythai, la de K1 y la de Para&Inclusive Kickboxing. El desarrollo de estas se producirá durante el 15 y 16 de noviembre en el Pabellón Muixara. La Copa del Rey de Taekwondo será la que pondrá el broche final a estos «Juegos Nacionales de Combate» el domingo 16 de noviembre en el Pabellón Camilo Cano.

La entrada para todas las competiciones es libre y gratuita, y el evento también podrá seguirse a través de ADESP TV.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  2. 2 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  3. 3 Esta es la profesión que cobra la pensión de jubilación más alta en España: casi 3.000 euros al mes
  4. 4

    Y por si faltaba alguien, Oltra
  5. 5

    La trampa nocturna del viejo cauce del Turia a oscuras
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7 La Policía detiene en Requena al hombre que asesinó a otro a tiros por la espalda en Xirivella
  8. 8 Sánchez firma en el BOE el cese de Mazón como president sin agradecimiento de los servicios prestados
  9. 9

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  10. 10 Desalojan la Conselleria de Emergencias por la filtración de gases tras la limpieza del alcantarillado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Se inaugura la primera edición de los Juegos Nacionales de combate

Se inaugura la primera edición de los Juegos Nacionales de combate