El mejor Hyrox vuelve a Valencia este fin de semana
La competición se celebra desde el viernes en Feria Valencia
Valencia
Martes, 14 de octubre 2025, 01:31
Hyrox, el deporte de moda para atletas híbridos, aterriza de nuevo en Valencia el fin de semana del 17 al 19 de octubre. La fusión entre el crossfit y el running ha dado lugar a un modelo de competición «para todo el mundo» que cada vez tiene más adeptos y que engancha a quien lo intenta con una combinación de potencia, resistencia e intensidad.
La competición, que se celebra en Feria Valencia, consta de ocho kilómetros de carrera y ocho ejercicios, uno después de cada kilómetro recorrido. Se lleva a cabo en un recinto cerrado con jueces por todo el circuito.
Los horarios
Horario de la carrera:
Viernes 17 de octubre de 2025
HYROX HOMBRES 08:30 – 10:40
HYROX DOBLES HOMBRES 11:00 – 12:40
HYROX PRO DOBLES MUJERES 13:00 – 13:10
HYROX PRO MUJERES 13:20 – 13:30
HYROX DOBLES MIXTOS 13:50 – 15:40
HYROX MUJERES 16:10 – 17:40
HYROX DOBLES MUJERES 18:00 – 19:30
HYROX PRO HOMBRES 20:00 – 20:20
HYROX PRO DOBLES HOMBRES 20:40 – 21:00
Sábado 18 de octubre de 2025
HYROX HOMBRES 08:30 – 13:30
HYROX ADAPTIVE HOMBRES 08:30 – 13:30
HYROX DOBLES PRO MUJERES 13:50 – 14:10
HYROX MUJERES PRO 14:20 – 14:40
HYROX DOBLES MIXTOS 15:00 – 18:30
HYROX PRO HOMBRES 19:00 – 19:50
HYROX PRO DOBLES HOMBRES 20:10 – 20:30
Domingo 19 de octubre de 2025
HYROX DOBLES HOMBRES 08:30 – 11:40
HYROX MUJERES 12:10 – 14:10
HYROX ADAPTIVE MUJERES 12:10 – 14:10
HYROX DOBLES MUJERES 14:30 – 17:20
HYROX RELEVOS FEMENINOS 17:50 – 18:00
HYROX RELEVOS MIXTOS 18:10 – 18:20
HYROX RELEVOS MASCULINOS 18:30
Las pruebas, siempre las mismas, son las siguientes:
- Skierg: Es una máquina que simula estar esquiando. Trabaja principalmente los brazos, hombros y core. Se debe recorrer una distancia de un kilómetro.
- Sled push: Son 50 metros de empuje, donde tendrás que desplazar una máquina con un gran peso sobre ella.
- Sled pull: En estático, deberás tirar de una cuerda para desplazar 50 metros la máquina anterior, aunque con un peso algo inferior.
- Burpee broad jumps: Un tramo de 80 metros ejecutando burpees, ejercicio que muy completo en el que realizas una flexión, te pones de cuclillas y saltas.
- Rowing: Es una máquina de remo en las que debes completar una distancia de un kilómetro.
- Farmers carry: Consiste en cargar durante 200 metros dos pesas, en lo que supone un trabajo de hombros, espalda y core.
- Sandbag lunges: Con unos sacos a la espalda, hay que atravesar 100 metros realizando zancadas profundas.
- Wall balls: Para la última prueba hay que lanzar un balón medicinal contra la pared y cumplir un número de repeticiones.
La organización ha dado instrucciones a los corredores, de manera que en el caso de las vueltas a correr, la Vuelta 1 «entra la cuarta vez que veas el arco», mientras que «las vueltas 2 a 7 son la tercera vez que ves el arco», corriendo en sentido horario.