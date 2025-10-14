El mejor Hyrox vuelve a Valencia este fin de semana La competición se celebra desde el viernes en Feria Valencia

Competición de Hyrox, en una imagen de archivo.

Nacho Ortega Valencia Martes, 14 de octubre 2025, 01:31

Hyrox, el deporte de moda para atletas híbridos, aterriza de nuevo en Valencia el fin de semana del 17 al 19 de octubre. La fusión entre el crossfit y el running ha dado lugar a un modelo de competición «para todo el mundo» que cada vez tiene más adeptos y que engancha a quien lo intenta con una combinación de potencia, resistencia e intensidad.

La competición, que se celebra en Feria Valencia, consta de ocho kilómetros de carrera y ocho ejercicios, uno después de cada kilómetro recorrido. Se lleva a cabo en un recinto cerrado con jueces por todo el circuito.

Los horarios

Horario de la carrera:

Viernes 17 de octubre de 2025

HYROX HOMBRES 08:30 – 10:40

HYROX DOBLES HOMBRES 11:00 – 12:40

HYROX PRO DOBLES MUJERES 13:00 – 13:10

HYROX PRO MUJERES 13:20 – 13:30

HYROX DOBLES MIXTOS 13:50 – 15:40

HYROX MUJERES 16:10 – 17:40

HYROX DOBLES MUJERES 18:00 – 19:30

HYROX PRO HOMBRES 20:00 – 20:20

HYROX PRO DOBLES HOMBRES 20:40 – 21:00

Sábado 18 de octubre de 2025

HYROX HOMBRES 08:30 – 13:30

HYROX ADAPTIVE HOMBRES 08:30 – 13:30

HYROX DOBLES PRO MUJERES 13:50 – 14:10

HYROX MUJERES PRO 14:20 – 14:40

HYROX DOBLES MIXTOS 15:00 – 18:30

HYROX PRO HOMBRES 19:00 – 19:50

HYROX PRO DOBLES HOMBRES 20:10 – 20:30

Domingo 19 de octubre de 2025

HYROX DOBLES HOMBRES 08:30 – 11:40

HYROX MUJERES 12:10 – 14:10

HYROX ADAPTIVE MUJERES 12:10 – 14:10

HYROX DOBLES MUJERES 14:30 – 17:20

HYROX RELEVOS FEMENINOS 17:50 – 18:00

HYROX RELEVOS MIXTOS 18:10 – 18:20

HYROX RELEVOS MASCULINOS 18:30

Las pruebas, siempre las mismas, son las siguientes:

- Skierg: Es una máquina que simula estar esquiando. Trabaja principalmente los brazos, hombros y core. Se debe recorrer una distancia de un kilómetro.

- Sled push: Son 50 metros de empuje, donde tendrás que desplazar una máquina con un gran peso sobre ella.

- Sled pull: En estático, deberás tirar de una cuerda para desplazar 50 metros la máquina anterior, aunque con un peso algo inferior.

- Burpee broad jumps: Un tramo de 80 metros ejecutando burpees, ejercicio que muy completo en el que realizas una flexión, te pones de cuclillas y saltas.

- Rowing: Es una máquina de remo en las que debes completar una distancia de un kilómetro.

Diferentes pruebas de un competición de hyrox. LP

- Farmers carry: Consiste en cargar durante 200 metros dos pesas, en lo que supone un trabajo de hombros, espalda y core.

- Sandbag lunges: Con unos sacos a la espalda, hay que atravesar 100 metros realizando zancadas profundas.

- Wall balls: Para la última prueba hay que lanzar un balón medicinal contra la pared y cumplir un número de repeticiones.

La organización ha dado instrucciones a los corredores, de manera que en el caso de las vueltas a correr, la Vuelta 1 «entra la cuarta vez que veas el arco», mientras que «las vueltas 2 a 7 son la tercera vez que ves el arco», corriendo en sentido horario.