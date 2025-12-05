Gran estreno de la HRC International Rugby Cup celebrada en Torrent y Paterna El torneo se ha convertido en su primera edición en una cita de referencia para el rugby formativo en la Comunitat Valenciana

La primera edición de la HRC International Rugby Cup, disputada los días 3 y 4 de diciembre, ha reunido en las sedes de Torrent y Paterna a más de 120 jugadores, así como también a más de 500 asistentes entre familiares, aficionados e instituciones que no han querido perderse la cita.

Superioridad del Rhinos Rugby en un evento ejemplar

Durante las dos jornadas se celebraron ocho partidos por categoría (M16 y M18), cuatro por día y repartidos entre ambos campos, ofreciendo un nivel competitivo que superó las expectativas de todos los clubes participantes. El conjunto sudafricano Rhinos Rugby se alzó campeón en ambas categorías. En M16, Paterna Ciencias logró el subcampeonato, mientras que en M18 el segundo fue Horta Rugbi Club, tras una final muy disputada en la que Rhinos terminó imponiéndose.

El ambiente vivido en el Campo de Rugby de El Vedat (Torrent) fue calificado por muchos asistentes como «un mini Central», gracias a unas gradas volcadas, una animación constante y una atmósfera propia de una gran competición. El streaming oficial del torneo superó las 1.500 visualizaciones en su primer día, reflejo del fuerte y cada vez mayor interés por el rugby base en la región. Entre los asistentes destacó la presencia de José Luis López Real, presidente de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana.

Unión entre los participantes y la organización

Los clubes participantes elogiaron tanto el nivel deportivo como la organización, coincidiendo en que la I HRC International Rugby Cup «ha llegado para quedarse». Rhinos Rugby mostró un agradecimiento especial por la hospitalidad recibida, subrayó el alto nivel competitivo del torneo y manifestó su intención de volver en futuras ediciones. Además, ofrecieron a Horta Rugbi Club la posibilidad de visitar su academia en Sudáfrica. Como gesto especialmente emotivo, uno de los entrenadores sudafricanos bendijo a un jugador de Horta Rugbi Club tras comprobar el nivel y la actitud del equipo local, un detalle que marcó profundamente a quienes lo presenciaron.

La coordinación entre las sedes de El Vedat (Torrent) y La Coma (Paterna) fue magnífica, fruto del trabajo conjunto entre Horta Rugbi Club y Paterna Ciencias. La implicación de voluntarios, entrenadores y directivas permitió que el evento se desarrollara sin incidencias y con todos los servicios necesarios para jugadores y público, desde cafetería hasta un puesto de chocolate con churros, e incluso también dispensación de caldo caliente para combatir el frío.

Impresiones del torneo

El presidente de Horta Rugbi Club, Abrahán Galán, destacó la dimensión humana y deportiva de la competición: «La experiencia vivida ha sido espectacular. Que nuestros jugadores tengan la posibilidad de seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo personal no tiene precio. Este tipo de torneos les impulsa a dar su mejor versión y les deja recuerdos que les acompañarán toda la vida. Más allá del deporte, ha sido una actividad social que demuestra que el club está más unido que nunca; cada socio, padre, madre o jugador ha trabajado para que este torneo salga adelante y eso es lo que realmente nos hace grandes».

La I HRC International Rugby Cup se cierra con un balance profundamente positivo y con el firme propósito de consolidarse como un evento anual que continúe impulsando el rugby base, fortaleciendo la relación entre clubes y ofreciendo a los jóvenes jugadores experiencias deportivas e internacionales únicas dentro de la Comunitat Valenciana.