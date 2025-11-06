La Gala del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat rinde homenaje a los campeones de la XX edición

La Gala del XX Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de Valencia ha clausurado una temporada histórica con más de 35.742 participantes y una ... recaudación solidaria de 16.287,15€ que se destinarán a la Asociación Valenciana de Enfermos de ELA de la Comunidad Valenciana (ADELA CV).

«Hemos clausurado este 20º aniversario con un encuentro muy especial, desde el que hemos celebrado con nuestro tejido asociativo estas dos décadas corriendo juntos por los barrios de la ciudad», ha señalado la concejala de Deportes, Rocío Gil. «Con esta gala conmemoramos el esfuerzo de quienes impulsaron el germen del running en València hace 20 años y celebramos la trayectoria del deporte popular valenciano, que hoy está más vivo que nunca», ha recordado la presidenta de la FDM.

El XX Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de Valencia concluye con una distancia recorrida de 38.8 kilómetros por las calles de los diferentes barrios de Valencia, repartidos en ocho carreras. 23.242 participantes eran hombres, y 12.500 mujeres. Además, la modalidad 'A tu Ritmo' ha atraído a 5.093 personas, de las que 2.852 han sido mujeres y 2.241, hombres. Asimismo, 1.096 niñas y niños han participado en las pruebas para menores de 14 años. «Son cifras muy positivas que refuerzan la apuesta municipal que estamos haciendo por el deporte popular y por acercar el running a todos nuestros barrios ypedanías, a todos nuestros vecinos y vecinas», ha insistido la edil.

El Complejo Deportivo y Cultural Petxina ha acogido una gala en la que se han entregado los galardones a los atletas y clubes más destacados de la vigésima edición. Borja Añón Blasco (C.D. Metaesport Riba-roja de Túria) y Alba López Pons (Serrano Club Atletismo) han recibido sus trofeos como Campeones absolutos del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València 2025.

Añón, que revalida el título conseguido en la pasada edición, ha estado acompañado en el podio por Santiago Brunet Cabrera y Joshua García Galán, subcampeón de la pasada edición, ambos del Serrano Club de Atletismo. En el cuadro femenino, Alba López Pons, también del Serrano CA, ha logrado el título tras acabar subcampeona en la pasada edición. Junto a ella, María Guzmán Lleida (Redolat Team) y Raquel Landín Cobos (The Kenyan Urban Way), que repite su tercera posición del año pasado.

Por equipos, y tras las ocho pruebas celebradas por los barrios y pedanías de la ciudad, el vencedor en el cuadro masculino ha sido el Serrano Club Atletismo, seguido por C.D. Metaesport Riba-roja de Túria y elRedolat Team. En féminas la victoria ha sido para Redolat Team, acompañado en el podio por C.D.

Metaesport y al Serrano Club Atletismo. Redolat Team también ha sido el equipo con mayor participación, tanto en féminas como en hombres.

Durante las veinte ediciones, el Circuit ha recorrido todos los barrios de la ciudad a través de 195 carreras en las que han participado 771.682 corredores de más de 40 nacionalidades de los cinco continentes, y una distancia que supera el millón de kilómetros recorridos: 1.143.214 metros. En el ámbito de las carreras para menores de catorce años, Cyntia Abellán Jurado (SD Correcaminos) ha sido la campeona en categoría Cadete Femenina, por delante de Alejandra Granero de los Ríos (CA Xàtiva) y Ainhoa Vila Martínez (Valencia Club Atletismo). Sergio García Sahuquillo (CA Utiel) ha sido el vencedor en el cuadro masculino, acompañado en el podio por Alejandro Tárraga López (CA Sollana) y Xavi Cabello Baquedano (Serrano Club Atletismo).

Elena Montesinos Rodríguez (CD. MetaEsport Riba-Roja de Túria), Alex Delgado Torondell (Suso Delafuente) y la atleta independiente Aitana Pérez Navarro, han sido las tres primeras clasificadas en categoría Juvenil, mientras que en el cuadro masculino los tres primeros clasificados han sido Marc Salvador Peris (Team 3FDC), David Pérez Sanbaltassar (CA Guadassuar) e Iván Torresano Guzmán (Serrano Club Atletismo).

En la competición Junior femenina, el cuadro de honor de esta edición está formado por Cristina Munar Machio (CD MetaEsport Riba-Roja de Túria), campeona, Mireia Crespo Fabado (Team 3FDC), subcampeona, y la independiente Elizabeth Marínez Buitron, como tercera clasificada. El podio masculino está compuesto por Marc García Suey (CA Torrent), primer clasificado, Adrián Anchel Bori (CD MetaEsport Riba-Roja de Túria), subcampeón, e Iván Hinojo Lledó (Serrano Club de Atletismo) en tercera posición. Alba López (Serrano CA) también ha sido la mejor clasificada en Senior Femenino, acompañada en el podio por María Guzmán Lleida (Redolat Team) y Nuria Conejos García (CD MetaEsport Riba-Roja de Túria). El campeón masculino ha sido Joshua García Galán (Serrano Club Atletismo), por delante de Javier Real Morte (CD MetaEsport Riba-Roja de Túria) y Pablo Cano Garay (Bikila).

En la competición de Veteranas A, la campeona ha sido Laura Libros Nieto (Redolat Team), seguida de Raquel Landín Cobos (The Kenyan Urban Way) y Susi Sánchez Feltrer (Serrano Club de Atletismo). El campeón absoluto Borja Añón (CD MetaEsport Riba-Roja de Turia) también ha repetido trofeo en la categoría de Veteranos A, por delante de Santiago Brunet Cabrera (Serrano Club de Atletismo) y David Palomera Svensson (Serrano Club de Atletismo).

Carmen Amaro Reyes (The Kenyan Urban Way), Pilar Villaplana Caudet (Serrano Club de Atletismo) y Rosa Bautista Llácer (Valencia Club de Atletismo), han sido las tres primeras clasificadas en Veteranas B. El podio masculino lo han formado Julián Ramírez García (Serrano Club de Atletismo), José Miguel Alcocén Gutiérrez (Redolat Team) y su compañero de equipo Jordi María Ramón.

En Veteranas C, el podio lo han formado Rosa Morales Silla (CA Quart de Poblet), Elvi Muñoz Sanchis (The Kenyan Urban Way) y Merche Ábalos Álvarez (Serrano Club de Atletismo). Carlos Blázquez López (Valencia Club de Atletismo), José Francisco Gabaldón Defez (CA Quart de Poblet) y Enrique Palomar Ochaíta (FisioYoga Valencia Running Team), han sido los tres primeros clasificados en el cuadro masculino. El podio en la categoría Veteranas Oro lo han formado María Eugenia Guillem Lanuza (Redolat Team), Oreto Sanchís Miralles (Som Passatge) y María Serrano Córcoles (CD Never Stop Running). El cuadro de honor masculino lo han completado Manuel Aibar Castillo (Redolat Team), Miguel Ruíz Villena (Club Atletismo Galápagos) y Francisco Silla Machancoses (Som Passatge). Diana Talavera Castillo (Team Talavera) y Jesús Sanz Tomás (Independiente) se han proclamado vencedores en la categoría para deportistas con discapacidad intelectual y sensorial. Además, Amparo Catalá López (Redolat Team) y David Sebastiá Vega (CA Quart de Poblet) han sido los mejores corredores con discapacidad física y orgánica.