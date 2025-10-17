El Fertiberia recibe al Club Cisne Colegio Los Sauces Los del Puerto de Sagunto tratarán de seguir su buena racha en casa buscando los puestos que den acceso directo al ascenso desde la División de Honor Plata

Jorge García Parras Viernes, 17 de octubre 2025, 09:37 Comenta Compartir

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto vuelve a jugar como local en el Pabellón Port de Sagunt, este sábado a partir de las 18:30 horas ante el Club Cisne Colegio Los Sauces en la sexta jornada de la División de Honor Plata. Tras dos semanas jugando fuera de casa, en dos de las catedrales del balonmano español, volverán a defender los colores rojiblancos delante de su afición. Durante ese periodo, el equipo valenciano su primera victoria a domicilio de la temporada (24-27) contra Anaitasuna y posteriormente la derrota (27-21) frente al líder en solitario e invicto, la Fundación Agustinos de Alicante.

Los porteños buscarán mantener su fortaleza como locales, donde han conseguido pleno de puntos en los dos partidos disputados hasta la fecha, contra Cajasol Sevilla BM Proin (28-24) y Club Balonmano Alcobendas (29- 23), con el objetivo de no desengancharse de los puestos de ascenso directo y playoff a la Liga Nexus Energía ASOBAL.

El Club Cisne Colegio Los Sauces es un equipo que ha ido de menos a más desde el inicio de la competición. Tras cosechar dos derrotas en sus primeros encuentros contra Attica 21 Hotels OAR Coruña (26-28) y Cajasol Sevilla BM Proin (35-29), llegan en una racha de tres victorias seguidas, dos de ellas abultadas ante BM Contazara (39- 31) y Club Balonmano Alcobendas (29-38), y una última más que meritoria (32-29) en el Pabellón Municipal dos Deportes, recibiendo al Anaitasuna. Seis puntos consecutivos que le han permitido alzarse hasta el quinto puesto de la clasificación general. En los dos enfrentamientos directos entre ambos de la campaña 2024-2025, los valencianos se impusieron por la mínima (29-28) en la ida, mientras que los gallegos se impusieron con claridad en el de vuelta (31-24).

«Lo afrontamos respetando al rival que tenemos enfrente porque sabemos de su peligrosidad, pero considero que este partido en concreto es más para mirarnos a nosotros mismos. Es muy importante sumar los dos puntos, pero todavía lo es más jugar un buen balonmano, controlando las fases del juego que queremos controlar y en las que debemos ser superiores», analizó el entrenador Toni Malla, acerca de la importancia de coger sensaciones más allá del resultado que se obtenga. «Ahora que hemos pasado un momento complicado, esperamos que la afición, que nunca nos falla, responda. Pido que apoyen a los chicos y que tengamos un ambiente de final porque tanto para nosotros como para ellos lo es», concluyó el técnico catalán haciendo un llamamiento a la afición.

