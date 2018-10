El Fertiberia no puede con el Barça B (42-38)

El Fertiberia BM Puerto Sagunto no pudo ayer con un rápido y joven Barcelona B tras perder 42-38 a domicilio. La defensa nula de los valencianos y las contras de los blaugranas dejaron sin opciones al conjunto rojiblanco. La primera parte fue muy igualada y la segundo empezó igual, pero los jugadores locales empezaron a correr a la contra y a los de Nogués se le fue el partido de tres tantos. No supieron reponerse los rojiblancos ante un equipo rápido que no pudieron frenar pese a los tantos de Jaka y Pocholo.