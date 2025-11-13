El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe al Balonmano Soria en un duelo clave

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto disputa este sábado, a partir de las 18:30 horas, la décima jornada de la División de Honor Plata Masculina. ... Recibirá al Balonmano Soria en el Pabellón Port de Sagunt.

Tras dar una de las sorpresas de la primera eliminatoria de la Copa S. M. el Rey 2026 de la RFEBM al vencer al BM Caserío Ciudad Real por 30-20, los rojiblancos descansaron en la competición doméstica. La visita al Pabellón Colegio Los Olivos para medirse al Trops Málaga, correspondiente a la novena jornada de liga regular, tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre debido a los compromisos internacionales tanto de sus entrenadores (Chispi Vázquez y Micri Rueda) como del jugador Alberto Castro.

Los sorianos vienen de una semana particular, enfrentándose por partida doble al Anaitasuna como locales en el Pabellón San Andrés, con resultados negativos tanto en el duelo copero (30-33) como en el liguero (28-30). Actualmente ocupan puestos de descenso a Primera Nacional; son decimocuartos en la clasificación general, con seis puntos. Los de Castilla y León son un equipo recién ascendido esta temporada a la segunda máxima categoría del balonmano español. En el curso 2024-2025, llegaron a la fase de ascenso a Plata que organizó el Club Balonmano Bolaños, pero cayeron en la final contra Mubak BM La Roca. Pese a la derrota, tras la renuncia del Sant Cugat a su plaza, la RFEBM ofreció a los amarillos la oportunidad de estar en esta categoría por haber sido el siguiente mejor segundo clasificado en la ya mencionada fase de ascenso, un ofrecimiento que aceptaron.

«Como con cada rival que recibimos de la zona media-baja, tenemos que ser lo suficientemente respetuosos y humildes. Principalmente en la faceta defensiva, tendremos que estar muy duros para evitar que sus registros sean altos, porque viene el máximo goleador de la competición», cuenta el entrenador del primer equipo, Toni Malla, sobre el conjunto que tendrán enfrente.

En lo que a su plantilla se refiere, Oriol Castellarnau ha renovado como primer entrenador y afrontará su segunda campaña, esta vez acompañado del ucraniano Bogan Chopenko como su mano derecha, en sustitución de Jan Solaní. Han realizado hasta un total de diez renovaciones, por lo que mantienen buena parte de su núcleo duro.

En el apartado de bajas, siete jugadores se han marchado y han sido reemplazados con los fichajes de Edu Alonso, Benja Illesca, Pedro Ibarra, Sergio Tobes, Pedro Berrío, Henrique Petter, Pipe García y Jon Urtizberea, todos ellos con experiencia tanto en la Liga Nexus Energía ASOBAL como en la División de Honor Plata. «Es un choque de los vitales para sumar los dos puntos si queremos estar arriba durante los próximos meses; no se nos pueden escapar jugando en casa. En el partido copero ya se vivió un ambiente maravilloso. Tan solo quedan tres encuentros en casa antes de Navidad y necesitamos que en cada uno de ellos vengan a animar a los chicos», finaliza el de Tortosa sobre la importancia de la afición.

Será un partido muy especial, ya que se celebrará el día de uno de los patrocinadores del club: Clínica Baviera. Habrá regalos, juegos y una furgoneta medicalizada que ofrecerá diagnósticos gratuitos para las personas interesadas. La afición que desee hacerse con entradas para presenciar el encuentro podrá hacerlo de manera presencial o a través de la página web del club. El precio de las entradas será de 12 euros para las compras realizadas antes del sábado en la web.