Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Jugador del equipo El Fertiberia Puerto Sagunto. LP

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe al Balonmano Soria en un duelo clave

Este sábado a las 18:30 horas se disputará en el Pabellón de Puerto de Sagunt un partido clave para mantener la lucha de los locales por los primeros puestos

R. D

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:20

Comenta

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto disputa este sábado, a partir de las 18:30 horas, la décima jornada de la División de Honor Plata Masculina. ... Recibirá al Balonmano Soria en el Pabellón Port de Sagunt.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 12 de noviembre
  3. 3

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  4. 4 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  5. 5 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  6. 6 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  7. 7 Un mercado medieval gratuito a pocos kilómetros de Valencia llega este fin de semana
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  10. 10

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe al Balonmano Soria en un duelo clave

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto recibe al Balonmano Soria en un duelo clave