quLa Federación de Karate de la Comunitat Valenciana anuncia la lista de convocados para el campeonato de España Cadete, Junior y SUB21
66 karatecas de 23 clubes de la Comunitat Valenciana se concentran este sábado 8 de noviembre en Cheste
Redacción Deportes
Valencia
Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:03
La Federación de Karate y Disciplinas Asociadas de la Comunitat Valenciana (FKCV) ha convocado a 66 karatecas de 23 clubes valencianos de cara al Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21, que se disputará en Jaén del 15 al 16 de noviembre.
Los karatecas valencianos se concentrarán este sábado 8 de noviembre en el Pabellón Deportivo de Cheste, por lo que tendrán una semana para preparar su debut en el Palacio de Deportes Olivo Arena (Jaén, Andalucía).
Lista FKCV para el Campeonato de España Cadete, Junior y Sub21
Club Deportivo Esaro: Abdelmalek Sahouane.
Club Deportivo Kazokusport: Mario Agustí Villanueva, Carlos Blesa Conde, Javier Blesa Conde, Daniela Cano García, Pau Gomis Falcó, Noemi Hernández Calpe, Claudia Pérez Cepeda, Alba Ruiz García, Sara Ruiz Nieto-Márquez, Carlos Valls Duran.
Club Deportivo Kyodai: Santiago Fernández Peris, Oriol Pérez de Anuzita García, Sandra Sigüenza Cruces.
Club José Vidal: Marcos Chavarrías Frechina, Pablo Gómez Barea, Álvaro Pérez Gómez, David Sanmartín Salinas, Anastasiia Selishcheva.
Club Karate Alzira: Marco Mazo Sala.
Club Karate Antonio Miguel Verdú: Yolanda Shaohan Ejarque Guijarro.
Club Karate Club Sant Vicent del Raspeig: Héctor Alonso Céspedes, Braulio Castro López, Rocio Castro López.
Club Karate do la Torre Moncofa: Sofía Coronado Giménez.
Club Karate Kenkyo: Ariadna Chica Tolosa, Unai Chica Tolosa, Carla Chover Garcia, Salvador Escutia Manchola, Eva Gaspar Villuendas, Miquel Martí Marco, Sara Martí Marco, Marc Ortega Doix, Patricia Rubio San Antonio.
Club Karate Kizuna Catarroja: Marcos Sánchez Casañ.
Club Karate Marce: Jesús Quinto Gómez, Luna Quinto Gómez.
Club Karate Ni Sente Nashi l'Eliana: Jorge Arbaiza San Juan, María Borque Noverges, Enrique Esteve Kress, Victor Fertu Avramescu, Álvaro Gobernado García-Nieto, Jorge Lleó de Smet, María Stoia Onu, Paul Gabriel Stoia Onu, Hugo Vega Carbonell.
Club Karate la Llum Xirivella: Ismael Guillén Santamaría, María Vázquez Gargallo.
Club Karate Paterna: Sergi Bleda Martínez, Adrián Frías Benito, Emilio Martí Navarro.
Club Karate Pobla Vallbona: Vicent Sebastiá Tortajada, Nacho Sotos Borrás.
Club Karate Raionhato: María Cuartero Valencia, Yicheng Zhou.
Club Karate Shotokan Carrús: Aroa Diego Roldan, Ruben Diego Roldan, Aitana María Moya Pérez.
Club Karate Seishin de Santa Pola: Francisco Tomás López Fuentes, Laura Pomares Bonmatí.
Club Karate Shotokan Chazarra: Manuel Iglesias García.
Club Karate Shotokan de Xixona: Neus Gerez Francés.
Club Karate Shotokan Sant Joan d'Alacant: Diyaa el Qadery, Irene Lillo Giménez.
Club Karate Shotokan Vall d'Uixó: Idaira Falcó Vega.
Club Yoshitaka: Ethan Montés Navarro.