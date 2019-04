BALONMANO Equisoain anuncia su salida del Benidorm EFE. Domingo, 21 abril 2019, 00:33

Zupo Equisoain, entrenador del Balonmano Benidorm, anunció ayer tras el partido que su equipo ganó al Guadalajara (33-28) que no continuará en el banquillo del equipo alicantino la próxima temporada. El navarro explicó que tuvo una oferta de renovación por una temporada más, pero que no llegó a un acuerdo, por lo que ha preferido hacerlo público ahora para que tanto el club como él pueda planificar su futuro. «Son cosas que pasan, hubo una oferta en febrero por un año más y no hemos llegado a un acuerdo», dijo el técnico navarro, quien también comentó la noticia a sus jugadores tras el encuentro.