El equipo Sub-18 de la Comunidad Valenciana se impone en los shoot outs y conquista el podio Con un empate en los últimos minutos y una victoria en los shoot outs, el equipo valenciano supera a Cantabria en los lanzamientos decisivos y se cuelga la medalla de bronce

La Comunidad Valenciana Sub-18 masculina se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas celebrado en Santander. La Selección de Hockey de la Comunitat Valenciana empató un emocionante encuentro ante el equipo anfitrión, Cantabria, tras ir perdiendo 2 a 4 y empatar 4 a 4 en los minutos finales, forzando así la tanda de shoot outs. En los lanzamientos decisivos, la Comunidad Valenciana se impuso 4 a 1 para lograr el tercer puesto.

El partido comenzó con la victoria Cantabria con un primer tanto anotado por Félix Cagigas tras una rápida jugada. En el segundo parcial, reaccionaba el equipo valenciano con dos anotaciones que revertían el resultado. Máximo Elespe ponía el empate parcial mientras que su compañero, Mario García dibujaba el 1 a 2. Sin embargo, antes del descanso, el conjunto cántabro replicaba la remontada y lograba el 3 a 2, con los tantos marcados por Pedro Pellón y Aquiles Cubas.

En la segunda parte, el equipo valenciano obtuvo el empate con un stroke y con cuatro ocasiones de penalty corner consecutivas, pero el buen desempeño del portero local y de la defensa cántabra, mantenían la diferencia mínima. Llegaría, acto seguido, el cuarto tanto de Cantabria, obra de Félix Cagigas nuevamente. A seis minutos del final, la Comunidad Valenciana obró la remontada heroica gracias al acierto de IMR y al goleador de Alberto Hoyos que firmaron las tablas in extremis, forzando así la tanda de shoot outs que decidiría el tercer puesto.

En los lanzamientos decisivos, el equipo dirigido por Sergio Tafalla se impuso por 4 a 1 gracias a los goles de Iván Pérez, IMR, Gabriel Cones y Máximo Elespe, y el buen hacer del portero Gabriel García que le dieron un destacado bronce a la Comunidad Valenciana.

El equipo valenciano masculino inició su competición nacional con un destacado empate 2 a 2 ante Madrid (y caer en los shoot outs), donde posteriormente venció a Andalucía por 3 a 1 y perdió en semifinales ante Cataluña por 3 a 0 tras un gran encuentro.

La entrega de premios confirmó el tercer puesto para la Selección FHCV Sub-18 masculina y el premio al mejor jugador para Hugo García. El equipo campeón fue Cataluña que superó a Madrid por 2 a 0. Por su parte, la selección femenina de la Comunidad Valenciana finalizó en la séptima posición tras empatar 1 a 1 ante Galicia y ganar en los shoot outs.