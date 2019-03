Un despiste letal para el Levante Márquez trata de conectar con Cecilio en el partido de ayer. / levante ud Los de David Madrid ofrecen una buena imagen en su estreno en la Copa de España pese a la amplia derrota en el tramo final El equipo granota tiene contra las cuerdas a El Pozo hasta el primer gol MOISÉS RODRÍGUEZ Viernes, 1 marzo 2019, 00:45

valencia. No pudo ser. El Levante FS no reeditará la gesta del Vijusa. El Pozo se tomó la revancha de aquella final de Copa de España que perdió en la Fonteta. Los murcianos, eso sí, tuvieron que trabajar mucho para sacarse la espina. Se encontraron con un debutante que plantó cara casi hasta el último instante, pero quizás pecó de eso, de inexperiencia en este tipo de torneos. Un despiste cuando no toca, en un despiste tras una gran intervención de Raúl, propició el primer tanto de los rivales. A partir de ese momento, los valencianos siguieron peleando pero acabaron goleados por un contrincante poderoso, aspirante a ganar la competición.

Con varios jugadores del primer equipo en la Fonteta, entre ellos Coke o Aitor Fernández, o Quico Catalán en el palco, el partido de ayer fue el primer premio a la apuesta del Levante por el fútbol sala. Este sueño de la Copa de España en casa acaba pronto, aunque el equipo demostró por qué se metió en la competición por méritos propios -quedar entre los ocho de arriba en la primera vuelta- y no únicamente por su condición de anfitriones.

Los de David Madrid plantearon un partido trabado, con presión en la salida de balón de El Pozo. Nada más empezar, Raúl intervino con acierto para evitar un tanto que habría cambiado el encuentro. Pero no. Los granotas mantuvieron la portería a cero y en los primeros 20 minutos se podría decir que marcaron el ritmo de juego.

El Levante FS gozó de un par de muy buenas oportunidades, las dos en los pies de Cecilio. Con cuatro minutos hasta el intermedio, Pedro Díaz -hacía las labores de técnico con David Madrid sancionado- pidió tiempo muerto. Aleccionó a sus jugadores para que presionaran arriba, intensos. Y les surtió efecto. Fueron los peores instantes de El Pozo, que cometió relativamente pronto la quinta falta. Los granotas, sin embargo, no lograron forzar ninguna acción de doble penalti.

En la segunda mitad llegó pronto la acción que decantó el partido. Miguelín sorprendió en un saque de banda rápido, pilló a los granotas despistados y fue Álex quien rompió el empate inicial. El tanto noqueó al Levante FS, que durante unos minutos se vio superado y llegó el 2-0 de Fernando.

Cuando los valencianos se rehicieron, la eliminatoria ya estaba demasiado cuesta arriba. Los levantinistas acabaron con portero jugador y El Pozo, que busca su quinta Copa de España, incluso fue capaz de poner la puntilla al final. El siguiente escollo de los murcianos será el poderoso Movistar Inter, que padeció y no pudo eliminar hasta el final al Palma Futsal, que acarició la primera gran sorpresa del torneo.

Para hoy queda el estreno del otro equipo de la Comunitat, el Peñíscola, que perseguirá el sueño de las semifinales contra el Osasuna Magna. El encuentro de la noche es un partidazo: se enfrentan uno de los favoritos, el Barça Lassa, contra el Jaén Paraíso Interior. Los andaluces defienden el título y contarán con el apoyo de cientos de aficionados.