CUATRO SELECCIONES DE HOCKEY PREPARAN LA COPA DEL MUNDO

REDACCIÓN. DEL 29 DE OCTUBRE AL 4 DE NOVIEMBRE EN EL POLIESPORTIU MUNICIPAL VERGE DEL CARME BETERÓ SE DAN CITA CUATRO DE LAS MEJORES SELECCIONES ABSOLUTAS MASCULINAS DEL HOCKEY HIERBA CON EL TORNEO 4 NATIONS TOURNAMENT VALENCIA 2018.
ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE HOCKEY DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CON LA COLABORACIÓN DE LA FUNDACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL DE VALÈNCIA EL TORNEO CONTARÁ CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS SELECCIONES MASCULINAS DE ESPAÑA, INGLATERRA, PAÍSES BAJOS E IRLANDA.
SE TRATA DE 4 DE LAS MEJORES SELECCIONES DEL PANORAMA MUNDIAL, CON RANKING MUNDIAL ENTRE LA CUARTA DE PAÍSES BAJOS Y LA DÉCIMA DE IRLANDA, COMBINADOS QUE ESTUVIERON EN LOS PASADOS JUEGOS OLÍMPICOS DE RÍO DE 2016, Y QUE FORMARÁN PARTE DE LOS 16 EQUIPOS QUE COMPETIRÁN EL PRÓXIMO MES DE DICIEMBRE EN LA COPA DEL MUNDO DE LA INDIA Y QUE SE CONVOCAN EN VALÈNCIA PRECISAMENTE PARA PREPARAR SU PRÓXIMA CITA MUNDIALISTA.
LA COMPETICIÓN SE CELEBRA EN EL CAMPO DE HOCKEY QUE ALBERGA EL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE BETERÓ, SITO EN LA CALLE CAMPILLO DE ALTOBUEY EN VALÈNCIA, EN DOS FASES. UNA LIGUILLA TODOS CONTRA TODOS ENTRE EL 29 Y 30 DE OCTUBRE Y 1 DE NOVIEMBRE CELEBRÁNDOSE EL DÍA 29 LOS ENCUENTROS ENTRE INGLATERRA E IRLANDA Y PAÍSES BAJOS Y ESPAÑA. EL DÍA 30 DE OCTUBRE EL PARTIDO ENTRE INGLATERRA Y PAÍSES BAJOS Y EL ESPAÑA CONTRA IRLANDA A LAS. MIENTRAS QUE PAÍSES BAJOS CONTRA IRLANDA Y ESPAÑA CONTRA INGLATERRA TENDRÁN LUGAR EL 1 DE NOVIEMBRE A LAS 16:30 Y 18:30 HORAS, RESPECTIVAMENTE.
TRAS ESTA PRIMERA RONDA, LA COMPETICIÓN SE RETOMARÁ EL SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE CON LA DISPUTA DE LAS DOS SEMIFINALES A LAS 10:00 Y 12:30 HORAS Y EL DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE CON EL DUELO POR EL TERCER Y CUARTO PUESTO A LAS 10:00 HORAS Y LA FINAL A LAS 12:30 HORAS. EL PÚBLICO QUE LO DESEE PUEDE ADQUIRIR SU ENTRADA A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE DE LA FEDERACIÓN DE HOCKEY DE LA COMUNITAT VALENCIANA: HTTPS://FHCV.ES/4-NATIONS-TOURNAMENT-VALENCIA-2018/
DE CARA A LA TEMPORADA 18/19 SE TRATA DEL PRIMER GRAN EVENTO DE LOS 4 QUE SE TIENE PREVISTO SE DISPUTEN EN LA CIUDAD DE VALENCIA, TAMBIÉN EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, SIENDO LOS TRES RESTANTES LOS TORNEOS OFICIALES DE FIH PRO LEAGUE, HOCKEY SERIES FINAL WOMEN'S Y EUROHOCKEY JUNIORS.