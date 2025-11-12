El circuito de Carreras Caixa Popular repasa sus 20años con una exposición en La Petxina

El Circuito de Carreras de Caixa Popular de la ciudad de Valencia sigue dando pasos en la celebración de sus 20 años de historia. Dentro ... de los actos de conmemoración de estas dos décadas de andadura, el circuito ha puesto en marcha una muestra expositiva que viene a repasar los grandes hitos de la gran cita del deporte popular valenciano.

«Desde la Fundación Deportiva Municipal conmemoramos estas dos décadas con un recorrido gráfico por la historia de nuestro circuito de carreras», ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. «Con esta iniciativa, queremos poner en valor el arraigo del running en la ciudad de Valencia y la fuerza de nuestro tejido asociativo, deportistas y colaboradores, que son el auténtico motor del deporte valenciano año tras año», ha insistido la edil.

La exposición se inauguró durante la tarde del pasado jueves, coincidiendo con la celebración de la Gala final del Circuito de este 2025 y ante la presencia de 200 corredores populares, que fueron los primeros en poder contemplar este recorrido, junto con la concejala de Deportes de Valencia. De esta manera, desde esta misma semana y hasta después de Navidad, cualquier ciudadano se podrá acercar al vestíbulo principal del Complejo Deportivo Cultural La Petxina para contemplar una exposición que resalta los principales hitos, anécdotas, grandes cifras e historia en general del Circuito.

A través de paneles de gran formato, la exposición ha tenido muy en cuenta algunos de los principales propósitos de esta competición popular, como han sido de ofrecer a la ciudadanía una gran plataforma deportiva que, además, ha vertebrado y expandido la actividad física en la ciudad a todos los barrios durante este tiempo, convirtiéndose en un elemento de alta importancia en la vida de miles de ciudadanos.

«Animamos a la ciudadanía a acercarse al Complejo de La Petxina para visitar esta exposición y conocer de primera mano cómo ha ido germinando la semilla del running en nuestra ciudad a través del paso del tiempo y el papel revitalizador del circuito en el deporte popular de València», ha manifestado Rocío Gil. La muestra repasa los comienzos del circuito, con 361 corredores en su primera prueba el barrio de Orriols en 2005, hasta las actuales carreras con más de 5.000 participantes, pasando por un gran número de curiosidades y datos. Todo ello, además, se completa con objetos relevantes en el día a día del circuito durante estos 20 años, como trofeos históricos, avances tecnológicos o algunas camisetas.

Impulsada por la Fundación Deportiva Municipal de València, la muestra está coordinada por el equipo de RUNNING CV, el principal medio especialista en running valenciano. Con el apoyo de Caixa Popular, la exposición viajará después en un formato más reducido por algunas oficinas del principal patrocinador del Circuito.