Papel de la mujer Unir los clubes de Valencia «Los campos están masificados. No cabemos» Eva Martínez, en el Campo del Río. «Jugaba en el Levante, pero todos los valores del rugby me atrajeron», afirma la responsable del Tatami femenino Lunes, 29 octubre 2018

Ha cogido la bandera del rugby femenino en la Comunitat Valenciana. Eva Martínez, jugadora, entrenadora y directora de las escuelas en el Tatami, se dedica en cuerpo y alma al balón oval. Los valores de este deporte la cautivaron cuando crecía como futbolista en el Levante. La de Soneja, a sus 29 años, ha hecho de la lucha por la igualdad uno de los pilares de su carrera.

-Nunca ha habido un equipo valenciano en División de Honor femenina. ¿Por qué?

-Estos últimos años, el CAU, el Tecnidex y Les Abelles han luchado en la fase de ascenso, pero no hemos conseguido subir. Esperemos que en algún momento llegue un equipo valenciano. Es nuestro objetivo. Meter ahí un equipo valenciano para que las chicas de calidad que tenemos en Valencia, que son muchas, no se vayan. Somos la segunda o la tercera comunidad autónoma con más fichas de España. Y no tenemos ningún equipo en categoría nacional. Nos falta cruzar esa barrera y plantar un equipo en División de Honor. Sería abrirnos la puerta y darnos más visibilidad a Valencia. Eso nos ayudaría a crecer.

-¿Se plantean la posibilidad de hacer un proyecto común de los diferentes equipos de Valencia?

-Eso plantea un dilema. Juntando fuerzas podríamos plantar un equipo en la máxima categoría tanto en femenino como en masculino y pelear con nivel. ¿Pero cómo generas esa unión? ¿Fuerzas que alguien renuncie a su historia? Es muy difícil. Si llegara a generarse en algún momento, tendría que ser algo planteado por parte de la Federación. Tendría que ser una especie de selección valenciana, como ha hecho el Calvià, que ha hecho una selección de varios clubes de Mallorca. La gente que no entra en esa selección, juega con su propio equipo. En chicas, el escalón entre Primera Territorial y División de Honor es muy grande.

-¿Cuántos papeles desempeña en el Tatami?

-Como jugadora, dejé el rugby hace tres años. Arrastraba una lesión desde que jugaba a fútbol. Jugaba en el Levante. Y conocí el rugby por casualidad en la universidad, porque una compañera de clase me lió. A partir de los 20 años, compaginé dos temporadas el rugby y el fútbol hasta que elegí el rugby. Me gustaba el fútbol, pero el aspecto social y todos los valores del rugby me atrajeron muchísimo. Me enamoró el deporte. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé. He jugado en varios equipos de Valencia. Y cuando decidí dejar de competir, me centré en el entrenamiento. Hace dos años, planteamos sacar un equipo de rugby femenino en el Tatami, porque no teníamos. Desde entonces las estoy entrenando. También juego con ellas, pero para ayudarlas a crecer y organizarlas en el campo. Hemos subido a Primera Territorial.

-Y coordina las escuelas.

-En el Tatami soy la directora de las escuelas. Son niños y niñas desde los 4 hasta los 13 años. En esas categorías es todo mixto.

-¿Faltan campos?

-Es el hándicap que tenemos el rugby de la ciudad de Valencia. No cabemos. Hay dos campos en Quatre Carreres y uno en el río. Están masificados los tres. No nos da para hacer entrenamientos de calidad. Es nuestra pelea. Esta ciudad está llena de espacios deportivos, pero el fútbol copa mucho todas las instalaciones que podrían ser hábiles para jugar a rugby. Muchos equipos están acabando por irse a los pueblos de alrededor.

-Y fomenta el rugby playa.

-El Torneo Rugby Playa Tiburón lleva 22 ediciones y yo lo he coordinado los dos últimos años. La idea es seguir en el proyecto. Hace dos años, planteamos la idea de que todo fueran árbitras por dar un pequeño golpe encima de la mesa. Y el año pasado seguimos la líneas de reivindicar esa igualdad en el deporte, pero lo hicimos por otras vías. Fomentamos que hubiese más mujeres que hombres en puestos de responsabilidad dentro del organigrama. Y luego hicimos una mesa redonda de deporte e igualdad.

-Está muy comprometida.

-Sí. El deporte está masculinizado en general. Sobre todo en algunos deportes, como el rugby. Dentro del propio rugby somos muy conscientes de esta igualdad y nuestros valores transmiten ese respeto, pero fuera, si dices a alguien por la calle que juegas a rugby, te dicen: «¿Estás loca? Te van a matar, eso es de bestias y brutos».

-¿Ha sufrido el machismo?

-Por suerte, yo no he tenido ninguna situación en la que haya sufrido acoso o discriminación. También por los ambientes en los que he estado. Sé de casos en los que no han tenido tanta suerte como yo. En mi pueblo, Soneja, cuando era pequeña jugaba a fútbol con los chicos y siempre era una más. Pero en el mundo profesional, parece que a las mujeres nos cueste más que a los hombres hacernos oír. Cuando planteas una idea, de entrada hay una especie de reticencia a tomarte en serio. Y más si eres joven. Tenemos que demostrar el doble que los hombres. Para mí, es un reto.

-¿Cuesta entender que una mujer puede jugar a rugby sin perder su femineidad?

-Eso pasa porque el rugby es un deporte muy masculinizado. Salvo ciertos deportes que se consideran femeninos, la gran mayoría se consideran muy masculinos. El deporte no es masculino. Igual que otros aspectos de la vida que se consideran femeninos no lo son, como cocinar. Pero he tenido la suerte de ir a algún colegio a dar alguna unidad didáctica sobre deporte y vas viendo cómo la generación actual está cambiando su pensamiento. Yo de pequeña era la única chica que hacía deporte con los chicos. Mis amigas se sentaban o se iban a jugar a la comba. No es que esas chicas no quisieran jugar, sino que la sociedad les decía que hicieran eso. Hoy en día, vas a un colegio, preguntas a las chicas si practican algún deporte y la gran mayoría te dice: balonmano, judo, kárate... Entonces me sale una sonrisa. Está cambiando la sociedad y se está rompiendo estereotipos.

-¿Vive de esto?

-Actualmente, vivo de esto. La idea que planteamos en el Tatami era profesionalizar el proyecto para que pudiéramos centrarnos. Si queremos que un proyecto crezca, tener a gente a medias nunca ayuda. Aparte del Tatami, estoy como responsable del rugby femenino en la Comunitat por un proyecto que ha sacado la Federación Española, que ha apostado por becar a las comunidades autónomas para que fomenten el rugby femenino.