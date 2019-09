El billar mundial se cita en Valencia Los organizadores posan junto al cartel del torneo. / lp «La Comunitat es la envidia internacional respecto a los jóvenes», afirma el presidente de la Federación Española, Antonio Ruiz El Ateneo acoge el torneo júnior y el femenino por segunda vez en su historia MANUEL MORERA VALENCIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:16

Desde el 30 de septiembre, Valencia vivirá por segunda vez en su historia un mundial femenino de billar a tres bandas. La primera ocasión se produjo hace quince años en el que también fue el primer torneo de esta categoría protagonizado por mujeres. Desde entonces, el billar francés y las competiciones femeninas no han dejado de crecer. «Cuando realizamos el torneo en 2004 en el Ateneo el 80% de socios eran hombres. Aquello se hizo entre otras casos para incluir a las mujeres en la actividad de la sede y ahora la proporción es de 45% hombres. Son pasos que hemos querido dar», explicó Fernando Requena, presidente del Comité Organizador del Mundial.

Este no será el único torneo internacional que acogerá el Ateneo Mercantil de Valencia, pues tres días después comenzará el torneo júnior. «Hacer dos campeonatos mundiales juntos es algo muy importante. Tenemos el torneo de damas y los júnior, que compiten y ganan a estrellas de primer nivel. Esto normalmente no sucede. España y Valencia lo han logrado y será un éxito. Animo a todo el mundo a venir porque los que conocen el juego disfrutarán del nivel y los que no conocerán un deporte magnífico», relató el presidente de la Federación Española de Billar Antonio Ruiz. El billar valenciano es uno de los que goza de una mayor salud en España y el mundo y así lo reconoció Ruiz: «Valencia es la envidia a nivel internacional respecto a los jóvenes. Es donde más se trabaja con los júniors y ahora vemos los resultados». El próximo reto del billar francés será convertirse en olímpico en los juegos de 2032.