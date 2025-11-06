Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Reuniones de la Asociación de Campos de Golf LP

La Asociación de Campos de Golf Costa Blanca promociona destinos para el mercado de golf británico

Este acuerdo se nutre de los conocimientos en la feria de muestras y de mercados potentes en el sector

Claudia García Paredes

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:19

La Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y la Comunitat Valenciana está asistiendo esta semana a la 46ª edición de la World ... Travel Market en Londres, una de las ferias de turismo más importantes del mundo que congrega del 4 al 6 de noviembre a miles de agentes, turoperadores y profesionales de la industria del turismo y donde acuden los destinos más importantes del mundo para captar turistas, incluidas todas las regiones y destinos de España con perfil turístico.

