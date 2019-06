Artemi Gavezou: «No sé por qué no se animan más chicos» Artemi Gavezou, sobre el tapiz de Colonial Sport. / jesús signes «Es un deporte que requiere cada vez más fuerza», afirma la medallista olímpica, que ejerce como entrenadora en Alfafar ALBERTO MARTÍNEZ Domingo, 30 junio 2019, 23:48

Artemi Gavezou ha elegido Valencia para emprender su nueva etapa. La joven se estrena como entrenadora y lo hace en un centro especializado que abrió sus puertas el pasado mes de diciembre en Alfafar. A sus 25 años, cuenta con un extraordinario bagaje que le convierte en referente. En los Juegos Olímpicos de Río, se colgó la medalla de plata con el equipo español de gimnasia rítmica. Ahora le toca cambiar de rol sobre el tapiz.

-¿Cómo afronta su etapa como entrenadora?

-Llevo en Valencia desde finales de diciembre. Yo llevaba en Madrid seis años y pico y se me presentó la oportunidad de venir a entrenar a Colonial Sport. Es una oportunidad bastante buena. Es un centro pionero por las instalaciones. No hay otro igual en España. Aparte, lo que más diferencia es el trato personal. Puede ser un nivel distinto de entrenamiento. Ya que no puedo transmitir algo más al público como gimnasta, porque ya no compito, esta es una buena oportunidad para poder transmitir a otras niñas lo que yo he aprendido y lo que ha sido y es mi pasión.

LAS CLAVES «Hoy en día me pregunto si encontraré algo que me llene tanto. Pero mi cuerpo ya no es lo mismo» «Lo que intento con las niñas es que puedan aprender, pero sin insultos y sin hacerlo tan duro»

-¿Qué nivel ve en la Comunitat?

-Tenemos niñas desde los cuatro años hasta los 15 aproximadamente. La gimnasia rítmica es un deporte bastante progresivo. Puedes ver una evolución, pero a largo plazo. Eso es lo que estamos intentando explicar a los padres, pero a veces el objetivo es la medalla. Y eso no es lo que debemos tener como objetivo. La medalla puede venir, pero más adelante. Hoy tenemos que enfocarnos en el trabajo diario y la mejora constante. Lo importante al final es el camino, el camino que recorres para llegar a un sitio. No todas van a llegar a ser campeonas, ni mucho menos, pero no pasa nada. Me daría muchísima satisfacción saber que he llegado a transmitir algunos de los valores de las gimnasia a algunas niñas.

-En el equipo español que logró la plata en los Juegos de 2016, coincidió con dos valencianas como Alejandra Quereda y Elena López. ¿Qué le han dicho?

-Tenemos una muy buena relación y hablamos constantemente. Y procuramos, aunque sea difícil, vernos las cinco a la vez cada cierto tiempo. Me avisaron de que en la Comunitat hay muchísimos clubes y muchísimas gimnastas y un nivel bastante alto.

-¿Cómo recuerda su experiencia en los Juegos de Río?

-Yo nunca me imaginé que podía llegar a unos Juegos y ni mucho menos salir de ahí con una medalla de plata. Ha sido un trabajo de muy poquito a poco. Sin enterarme, me acabó apasionando la gimnasia rítmica. Vine de Grecia a España para seguir con lo que más me gustaba.

-¿Vino a España por la gimnasia?

-No sólo eso. En Grecia la situación económica estaba y está bastante complicada. Yo quería estudiar fuera, tener un futuro mejor y aparte, si podía, seguir con lo que más me gusta, que es la gimnasia. Ya tenía la doble nacionalidad. De pequeña quería venirme a España, porque me gusta. Mi madre es española y mi padre, griego. Todos los años venía de vacaciones a España, normalmente a Galicia. Cuando cumplí los 18 años decidí venirme y llegué a Madrid. He estado en el CAR.

-Hicieron historia, ya que la gimnasia rítmica española llevaba 20 años sin medalla olímpica.

-Es un honor. Trabajamos cuatro años por dos minutos y medio. Piensas: «Esos dos minutos y medio me han hecho levantarme todas las mañanas para ir a entrenar duro». Ahí está la gran satisfacción.

-¿La carrera de una gimnasta es excesivamente corta?

-Mi última competición fue Río. Ahora tengo 25 recién cumplidos y soy mayor para la gimnasia. Pocas gimnastas llegan a esa edad.

-¿No se planteó luchar por los Juegos de Tokio 2020?

-Cuando terminamos Río, queríamos un año de descanso y recuperar lesiones. Lo necesitábamos. A partir de ahí, dijimos: «O todas o ninguna». Hacíamos tan buen equipo y éramos tan piña que dijimos eso. Entonces fue ninguna. Me da pena por un lado, porque viví los Juegos como una experiencia inolvidable. Hoy en día me pregunto si encontraré algo que me llene tanto. Pero entiendo que mi cuerpo ya no es lo mismo. La exigencia y las horas de entrenamiento eran muchas. Mejor dejarlo en un buen momento que seguir machacando. Empiezas desde muy pequeñita a un alto nivel para poder ser una gimnasta completa.

-Detrás de un espectáculo tan delicado, hay mucha dureza.

-Sí, aunque yo lo que intento con las niñas es que puedan aprender, pero por supuesto sin insultos y sin hacerlo tan duro. Puedes trabajar duro, pero hacerlo de una forma que no lo parezca, porque el objetivo aquí es que las niñas amen este deporte y quieran volver. Así como hice yo, que no quería dejarlo. Eso es lo que quiero conseguir.

-¿A veces se ha encontrado con entrenamiento demasiado duros?

-Sí, por supuesto. Cada entrenadora tiene su propio estilo y eso yo no lo puedo criticar. Hay entrenadoras a las que les funciona de una forma o de otra. Simplemente, mi forma no es esa.

-¿Hay tan pocos hombres en este deporte debido a los prejuicios?

-Puede ser. Es un deporte que requiere cada vez más fuerza, más velocidad, porque cambia el código de puntuación. Son características que los hombres tienen ya de por sí. Entonces no sé por qué no se animan más chicos. Cada vez hay más y en más países. Pero como todo, es un proceso muy a largo plazo.

-¿Tiene algún alumno?

-Una de las clases que imparte mi compañera Natalia Mora es stretching. Y a esa clase está apuntado un chico. Aparte de stretching, siempre le gusta coger un aparato de gimnasia porque le gustaría aprenderlo. Ojalá se anime y haya cada vez más chicos

-¿Cómo ve al equipo español de cara a los Juegos de Tokio?

-La situación está difícil. Es verdad que al equipo español se le va viendo una evolución desde hace tres años. Espero que les vaya fenomenal y que consigan esa plaza, porque estoy convencida de que en un año, que son los Juegos, van a tener una mejor presencia aún.