Ángela Martinez con todas su oro y tres platas LP

Ángela Martínez brilla en un Nacional que impulsa a la natación valenciana

Destacó también un Nacho Campos que acabaría siendo plata en los 200 estilos

Redacción Deportes

Valencia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:37

Entre el 13 y el 16 de noviembre, la piscina del CN Barcelona acogió el Campeonato de España Absoluto en piscina corta, una cita en la que la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana volvió a firmar un balance muy positivo gracias a la destacada actuación de sus 48 nadadores provenientes de 12 clubes. La expedición regresó con un oro, tres platas, dos mínimas para el Europeo de diciembre, tres récords autonómicos y tres mejores marcas de edad, confirmando el excelente estado de forma de la natación valenciana.

El nombre propio del campeonato fue Ángela Martínez, del KZM Swimming Team, que volvió a demostrar por qué es una de las fondistas más sólidas del panorama nacional. La olímpica ilicitana de la FNCV revalidó el título de campeona de España en los 1500 libre con un brillante 15:57.65, tiempo que además supone un nuevo récord autonómico. Su dominio en las pruebas largas se completó con dos subcampeonatos: 400 libre (4:07.03) y 800 libre (8:27.37). En ambas distancias logró las mínimas para el Campeonato de Europa de piscina corta que se disputará en diciembre en Lublin (Polonia). Un campeonato redondo que consolida su proyección internacional.

También sobresalió Nacho Campos (Nados Castellón), que, pese a renunciar al 100 libre para centrarse en pruebas técnicas, firmó un campeonato de enorme nivel. Fue plata en los 200 estilos, dejando el nuevo récord autonómico en 1:55.73, tiempo que le permitió rozar la mínima continental. Además, batió otra plusmarca de la Comunitat en el 100 mariposa (52.25), completando una actuación que confirma su crecimiento como nadador versátil y competitivo.

El campeonato dejó otros registros de gran valor para la cantera valenciana. Destacan las tres mejores marcas autonómicas de edades, logradas por María Junquera (Neptuno L'Alcúdia) con doble MMA de 16 años en los 200 braza (2:34.76 y 2:33.91), y por Bàrbara Llodrà (Ferca), que firmó la MMA de 18 años en los 200 braza (2:32.24). Estos resultados refuerzan el impulso generacional que vive la natación de la Comunitat.

En cuanto a finalistas, los nadadores valencianos sumaron nueve presencias en finales A, encabezadas por los tres podios de Ángela Martínez. Nacho Campos acumuló nuevos puestos de mérito con un doble quinto puesto en 50 libre (22.00) y 100 mariposa (52.27), además del sexto en 200 libre (1:45.26). El internacional argentino Guido Buscaglia (Nados) fue quinto en 100 estilos (54.53), mientras que Dante Nicola (Nados) firmó la sexta plaza en 100 braza (1:00.40) y la octava en 200 braza (2:13.19).

El balance final, con medallas, récords y mínimas europeas, deja a la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana especialmente satisfecha y con un horizonte prometedor para el cierre de la temporada internacional.

