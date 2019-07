VELA 'Alinghi' toma el mando de los 'catamaranes voladores' en la Copa Una embarcación, en plena regata. / efe/ballesteros La embarcación suiza de Ernesto Bertarelli se sitúa en primera posición de los GC32 en una jornada marcada por el fuerte viento M. MORERA Miércoles, 31 julio 2019, 23:45

Valencia. El catamarán suizo 'Alinghi', de Ernesto Bertarelli, se situó en la jornada de ayer en la primera posición en la categoría GC32 en la Copa del Rey Mapfre de Vela. Fue la primera jornada puntuable para esta división y en segunda posición destacaron los chicos de Adam Minoprio y su 'Omán Air'.

La jornada estuvo marcada por el viento y en esta clase, la de los 'catamaranes voladores', cerró el podio provisional el 'Red Bull' de Roman Hagara. De momento, la embarcación española 'M&G Trissius Silicius', patroneada por Iker Martínez, cierra la clasificación con un sexto puesto, pese a las buenas sensaciones.

En la clase ORC 1, continúa la pelea entre los tres favoritos. 'Rats on fire' se mantiene líder vigilado de cerca por el 'Estrella Damn' de Luis Martínez. En tercera posición, los argentinos de 'From Now On' esperan su oportunidad. En la división ClubSwan 50 se mantiene como líder 'Cuordileone'. Desde hoy, esta categoría vivirá un duelo de reyes entre Harald V de Noruega, que compite con el 'Fram XVIII', y Felipe VI que se unirá hoy a la competición con el 'Aifos 500'.

La primera posición de la embarcación patroneada por Bertarelli no es ninguna sorpresa. Los suizos eran unos de los favoritos para ganar en la capital balear, ya que cuentan en su palmarés con la Copa América en Auckland 2003 y Valencia 2007.

La flota que compite en la Copa del Rey está integrada por 1.500 regatistas a bordo de 132 países que representan a 26 nacionalidades. Ayer se tuvieron que enfrentar alas duras condiciones climatológicas y fue la primera vez, ya en el ecuador de la competición, en la que salieron al mar las embarcaciones inscritas en las 11 clases.