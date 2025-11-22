Aleksandre Topuria, el hermano mayor de Ilia que también pelea en la UFC y está muy unido a Valencia Es sólo un año mayor que 'El Matador' y siempre entrenan juntos

A. Pedroche Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:22 Comenta Compartir

Ilia Topuria es uno de los deportistas del momento. El georgiano, criado en España desde los 15 años, es el actual campeón del peso Ligero de la UFC. Un cinturón que ganó a finales de junio y que no volverá a defender hasta, al menos, 2026. Antes tiene un compromiso importante que cumplir con su hermano Aleksandre. Nacido en Alemania en 1996, ha estado toda su vida apoyando a 'El Matador'. Sin embargo, ahora ha llegado su momento de brillar y demostrar que dos estrellas pueden llevar el mismo apellido.

Al igual que su hermano empezó muy pequeño en el mundo del deporte. Un profesor vio potencial en él y le convenció para apuntarse a lucha libre olímpica. Fue cuando llegó con su familia a Alicante cuando Ilia y él cambiaron de disciplina y empezaron a hacer Brazilian Jiu-Jitsu. En 2014 tuvo su primera pelea. Fue en Barcelona y ganó por sumisión en el primer asalto. Sin embargo, su primer combate dentro de un circuito profesional no llegó hasta 2015. Tuvo lugar en Valencia. Ganó esa pelea seguida de una segunda victoria meses después, esta vez en peso ligero. Ambas por sumisión. Veinte días después de esta segunda pelea tuvo su primera derrota por TKO en el tercer asalto de una controvertida pelea contra el búlgaro Ivo Ivanov. Después de perder este combate, se mantuvo alejado de la competición por seis años.

En 2021 volvió a subirse a un octágono. Venció por knockout a Luca Tenório. Se impuso con el mismo resultado a Alberto Ibáñez en 2022, y repitió con una tercera finalización contra Johan Segas en el evento de WOW 9 en mayo de 2023. Poco después, Ilia anunció en una entrevista que Aleksandre había fichado por la UFC.

Su debut en la organización más importante del mundo de artes marciales mixtas llegó en febrero de este 2025. En ese combate de UFC 312 re enfrentó al invicto Colby Thicknesse, a quien venció por decisión unánime. Por el momento, Aleksandre acumula un récord de seis victorias y una única derrota.

Su próxima pelea tendrá lugar el sábado 22 de noviembre. 'El Conquistador' (es su sobrenombre) eatará en el UFC Qatar. Es el estreno de la compañía en Oriente Próximo. Su rival será el kazajo Bekzat Almakhan (12-2). Una victoria podría colocarlo a las puertas del TOP-15 del peso gallo.

Temas

Ilia Topuria