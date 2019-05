De la agresión al perdón Un partido de fútbol sala. / J. Zamora «Ella se puso a llorar y se me rompió el alma. Le dije al juez que retiraba la denuncia», explica el colegiado valenciano de fútbol sala ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Sábado, 11 mayo 2019, 23:33

Cuando vio las lágrimas de la mujer justo antes de arrancar el juicio, entendió que recibir una indemnización de 120 euros carecía de sentido. Ocurrió el pasado mes. Un árbitro valenciano de fútbol sala fue agredido por una espectadora cuando se preparaba para salir del pabellón después de disputarse un partido de juveniles. El colegiado no sufrió daños, pero acudió al hospital y presentó la pertinente demanda, tal y como reza el protocolo a seguir en estos casos. Cuando llegó la hora de la verdad, ya en los juzgados, ella se derrumbó. Y él se descompuso al comprobar su arrepentimiento. Tanto es así que le comunicó al magistrado que retiraba la denuncia porque prefería perdonarla. Sin ningún rencor.

El árbitro, quien desea mantenerse en el anonimato, asegura que se dejó llevar por el corazón. Y considera que la mujer ha aprendido la lección. Sin embargo, sigue sin encontrar una explicación al incidente que ocurrió al finalizar el encuentro de fútbol sala juvenil, disputado en una localidad valenciana.

«Fue un partido con un par de expulsiones. Un poco más movido que otros, pero ya está. Finalizó y me fui al vestuario para hacer el acta y luego estuvimos el delegado y yo hablando un ratito. Cuando me disponía a salir del pabellón, a unos cinco metros de la puerta, vino una persona, me puso la mano en el pecho y me dio un bofetón en la parte derecha de la cara. Sin más. Fue a la media hora de acabar el partido. No tenía mucho sentido», recuerda el colegiado, quien se quedó estupefacto: «Es la primera vez que me pasa en 22 años llevo arbitrando».

Entonces actuó como se debe realizar en estos casos. «Tenía sus datos porque la identificó el delegado. Era una persona del público. Salí del pabellón y me fui a un hospital para que me hicieran el parte de lesiones. Y con ese parte fui a la Policía Nacional y presenté una denuncia. Pasó el tiempo y me llegó la citación para ir a juicio como denunciante», cuenta el árbitro, quien asistió acompañado por el abogado de la Federación Valenciana de Fútbol.

«Fuimos a juicio en abril. La fiscal nos preguntó si había alguna forma de solucionarlo antes de empezar el juicio. Esta persona se puso a llorar, me pidió perdón y me dijo que estaba muy arrepentida. El abogado y yo salimos de la sala y le dije que se me partía el alma de ver a la mujer así. Ya había comentado que en ningún momento iba a por dinero, sino que la llevaba a juicio para que estas cosas no volvieran a ocurrir. Le dije que yo era incapaz de seguir hacia delante. Me contestó que estaba de acuerdo y que era una buena decisión», cuenta. Marcha atrás: «Entramos y le dije al juez y a la fiscal que perdonaba a la mujer y que retiraba la denuncia. Nos dijeron que les parecía muy bien. Preferí darle el perdón que recibir el dinero que me correspondía. No tenía daños, pero el médico forense pidió una indemnización de entre tres y cinco días a razón de 40 euros diarios. Renuncié a ese dinero».

La mujer estaba atravesando un momento complicado: «Ella salió de los juzgados con nosotros y estuvimos hablando un ratito en la puerta. Nos dijo que había ido con una asistente social y que no había ido con abogado. Nos dijo que estaba muy arrepentida y me preguntó si me podía dar dos besos. Me los dio y me dio las gracias por todo. Yo le pedí que no lo volviera a hacer porque estas cosas no deben ocurrir. El ejemplo que se da es muy penoso».