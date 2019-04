Les Abelles se queda con la miel en los labios Ana Abril, a punto de conseguir uno de sus dos ensayos del partido de ayer. / paco gozálbez/les abelles El femenino roza el ascenso a División de Honor (24-10) | El equipo lucha por ser el primer valenciano en la máxima categoría, algo que aún puede lograr si tumba al Sanse Scrum a doble partido M. R. VALENCIA. Lunes, 8 abril 2019, 00:26

«Sería positivo que hubiese un equipo valenciano en la máxima categoría.. Serviría para demostrar que aquí tenemos buenos mimbres, y para que las chicas que quieren jugar al máximo nivel de rugby en España no tengan que marcharse fuera». Irene Noguera, la capitana de Les Abelles, realizó esta reflexión en la previa del histórico partido que la formación afrontó ayer en Hortaleza. Enfrente, un gigante como es El Salvador en el deporte del balón ovalado y la oportunidad de hacer historia.

Les Abelles se quedó con la miel en los labios. Las valencianas pelearon hasta el último instante por salir victoriosas en el camino corto hacia la División de Honor. El equipo de Valladolid ya puede celebrar haber alcanzado el objetivo. Ahora queda una nueva oportunidad. Más larga, parece que más complicada, pero igual de ilusionante para un equipo en pleno crecimiento, algunos creen que imparable.

«Bueno, si tenemos que hacerlo en la promoción, igual es más heroico», bromeaba Irene Noguera. Lo cierto es que a las chicas de Les Abelles no les asusta para nada el Sanse Scrum, el penúltimo de División de Honor. Los entendidos en el rugby español resaltan siempre la gran diferencia que hay entre la máxima categoría y la inmediatamente inferior. Así, en este tipo de eliminatorias se suele considerar como favorito el que defiende su puesto respecto al aspirante.

A Les Abelles esto le da igual. Llegados a este punto, van a pelear por su objetivo cueste lo que cueste. Al contrario que en el resto de la promoción, donde los enfrentamientos han sido a partido único, la eliminatoria contra Sanse Scrum será de ida y vuelta.

Les Abelles demostró ayer que no se empequeñece ante nadie. Las valencianas pelearon hasta el último instante, con un 24-20 que dejó el amargor de la derrota y de que quizás el último ensayo de las vallisoletanas no debió subir al marcador. Las valencianas, sin embargo, se olvidaron de este lance, ensayaron a cuatro minutos del final y no dejaron de pelear hasta que se marcharon a los vestuarios.

El partido se caracterizó por la igualdad y la tensión durante los 80 minutos y en el que Les Abelles tuvieron en su mano la victoria, más bien en sus pies. Y es que patadas no transformadas les costaron la derrota a las valencianas, quienes estuvieron a punto de la remontada.

En el toma y daca del inicio de partido, tras una patada defensiva de Les Abelles, la zaguero de El Salvador, Clara Piquero, conseguía romper la línea y posar el primero, transformado por Carmen Carmona para adelantarse 7-0 en el marcador. Las valencianas siguieron confiando en su juego abierto de velocidad, gracias al que llegó el primer ensayo para ellas de su rápida ala Eva Rojas para ajustar el partido 7-5.

Isabel Martí y la mundialista Carmen Pérez pusieron el 19-5 a favor de las vallosoletanas con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad, Noelia García logró un 24-5 que parecía definitivo. Les Abelles seguía luchando y Lucía Abellán recortó distancias hasta el 24-10. No bajaron los brazos las valencianas, que consiguieron dos ensayos que establecieron el definitivo 24-10.