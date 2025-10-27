Les Abelles cae en Urbieta ante Gernika pese a su esfuerzo constante El conjunto valenciano no logró sumar en un encuentro condicionado por las decisiones arbitrales y la eficacia local en los momentos clave.

Les Abelles no pudieron traerse puntos de su visita a Urbieta, donde Gernika se impuso por 34-19 en un encuentro intenso y con fases muy disputadas. A pesar de la diferencia en el marcador, el conjunto abejorro mantuvo el esfuerzo y la actitud competitiva hasta el pitido final.

El inicio fue cuesta arriba. Gernika aprovechó los primeros minutos para abrir el marcador con un ensayo de Jon Lertxundi y ampliarlo con el pie de Beau Peart, que transformó tres golpes consecutivos (16-0, min. 20). Les Abelles reaccionaron con un ensayo de Matías Ferrario, fruto del empuje de la delantera (16-5), pero antes del descanso Unai Iglesias anotó el segundo ensayo local, dejando el parcial en 23-5 al intermedio.

En la segunda parte, el encuentro se equilibró. Los de la colmena dominaron varias fases y lograron encontrar huecos en la defensa vasca. Ferrario volvió a ensayar en el minuto 68 tras un maul bien armado, con Mateo Martínez sumando la transformación (30-12). Poco después, Noah Cooper culminó una buena jugada de continuidad con el tercer ensayo visitante, convertido por Lucas Martín (34-19).

A pesar del empuje final, Les Abelles no lograron alcanzar el bonus defensivo. El encuentro estuvo marcado por varias decisiones arbitrales controvertidas, que influyeron en el desarrollo del juego y cortaron el ritmo del equipo en los momentos de mayor presión ofensiva.

Tras el encuentro, el entrenador Max destacó el trabajo del grupo y el compromiso pese a las dificultades: «Fue un partido duro en una cancha complicada, donde además el viaje y la lluvia del fin de semana jugaron en contra. Sin embargo, hubo puntos positivos: el scrum fue sólido, marcamos dos tries de maul y el lineout en el primer tiempo funcionó muy bien. Aun así, volvimos a cometer demasiados penales, varios innecesarios, y Gernika supo aprovecharlos para sumar de a tres. Son cosas que tenemos que ajustar para los próximos partidos. Los jugadores están unidos y tirando para el mismo lado. Lo vamos a sacar adelante.»

También habló Héctor, que mostró autocrítica pero confianza en el grupo: «Considero que es un partido que, pese a ser fuera de casa contra un equipo fuerte, deberíamos haber ganado. Debimos aprovechar la superioridad numérica durante la mayoría del partido mejor de lo que lo hicimos. Pese a la derrota, confío plenamente en este equipo y considero que tenemos las piezas necesarias para sacar la temporada adelante y estar en la parte alta de la tabla. Solo nos falta encajar esas piezas, y estoy seguro de que más pronto que tarde lo haremos y daremos a la afición esas victorias que tanto se merece.»

