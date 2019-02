Marcelino: «No podemos dejar escapar muchos puntos en Liga» El técnico afirma que reconoce que pensar en la clasificación genera más presión LOURDES MARTÍ Sábado, 16 febrero 2019, 20:47

Marcelino García Toral afirma que la participación o no de Neto para el partido de mañana frente al Espanyol se decidirá por diferentes factores: «Dependerá de lo que decidan conjuntamente el propio futbolista con los doctores. Si él se encuentra seguro y los médicos también confirman que no hay un riesgo mayor elevado ya decidiremos. Estamos en un proceso de tiempo muy corto, hace 48 horas que tuvo la lesión. Nunca vamos a poner en riesgo la salud del futbolista. Si hay mayor riesgo que esta lesión pueda influir en otra más grave no vamos a incurrir en esa posibilidad», ha comentado.

Respecto a la posible titularidad de Guedes, que regresó de su lesión y posterior intervención quirúrgica la semana pasada, ha explicado: «Ahí estamos valorando, es evidente que cada día está mejor. Vamos aumentando su participación y se ve en el campo y también en los entrenamientos. Tenemos muchos partidos, no queremos precipitarnos pero un futbolista que debe ser muy importante para nosotros en el tramo final de competición debe adquirir confianza para sacar el rendimiento acorde con su talento. Mínimo queremos que tenga los minutos que jugó en el último partido».

El entrenador del Valencia ha explicado que después de una victoria «el equipo siempre está bien» a nivel anímico pero que hay ciertos futbolistas con muchos minutos acumulados por lo que anuncia rotaciones: «En las posiciones donde podemos estamos intentando dosificar los esfuerzos, mañana jugarán bastantes jugadores diferentes de los de Glasgow. Hay que centrarnos en el Liga para subir puestos, confirmar el buen momento. Si ganásemos serían ocho puntos de doce después de ganar encuentros complicados fuera. Ahora ponemos los cinco sentidos para ganar contra el Espanyol», ha anunciado.

«Queremos ganar en casa, con nuestra afición. Transformar las ocasiones y lograr goles, tener eficacia. Ahora estamos ilusionados y convencidos. No hay hacer más cábalas, el resto de equipos que sumen lo que sumen pero lo cierto es que la competición es muy complicada. Cuesta mucho ganar y debemos centrarnos en lo nuestro y en lo inmediato. No podemos dejar escapar muchos partidos en Liga pero debemos separar competiciones y pensar solo en el siguiente partido, pensar en el final ahora nos genera presión, si sumamos y ganamos estaremos arriba», ha añadido.

Respecto al expediente que la UEFA ha abierto ha Kondogica ha dicho: «Nos ha sorprendido el tema pero no tengo bases de opinión. En ningún caso se verá que el entrenador le dijo que forzara para ver la amarilla. Esperemos que se cumpla un partido de sanción y ninguno más», ha finalizado