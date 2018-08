Un luchador de la UFC se rasga los genitales con un taladro Uno de los cinturones de las artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship (UFC) / EFE Bryce Mitchell se enganchó los testículos con un taladro en un accidente doméstico LAS PROVINCIAS Miércoles, 22 agosto 2018, 15:00

El combate en el ring es un deporte extremo, que lleva a múltiples lesiones y en el que sus practicantes se juegan la vida. Pero el accidente que ha sufrido Bryce 'Thug Nasty' Mitchell de la UFC (Ultimate Fighting Championship) - empresa mixta de artes marciales con mayor número de peleadores en el ranking - ha sido fuera del cuadrilátero.

Mitchell, una de las grandes promesas de la disciplina, ha sufrido un accidente doméstico mientras hacía bricolaje. Así, tal y como ha explicado el mismo luchador de Arkansas en su cuenta de Twitter, sufrió una lesión en sus genitales mientras trabajaba con un taladro.

«Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él... Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad«.

No obstante, esta pelea con el taladro no va a conseguir que el luchador se retire y en un mes podría estar de nuevo combatiendo en el ring.