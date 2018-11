Los 111 países que reconocen a Kosovo internacionalmente como país independiente... y los que no Países que reconocen internacionalmente a Kosovo. / Wikipedia El COI niega competiciones deportivas internacionales a España «por su postura sobre Kosovo» LAS PROVINCIAS Martes, 13 noviembre 2018, 09:46

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha instado a las federaciones internacionales a no conceder grandes torneos deportivos a España, a menos que el Gobierno proporcione garantías de que Kosovo puede competir sin discriminación, según informa la web especializada en olimpismo 'Inside The Games«. Hasta la fecha hay 111 países que han reconocido a Kosovo como país independiente, algo que España no ha hecho aún.

Según esta web, el COI reacciona de esta manera después de que se prohibiera al país participar bajo su propia bandera en los Campeonatos del Mundo de kárate disputados la semana pasada en Madrid,

Así se lo anunció el director general adjunto del COI, el español Pere Miró. «Si el Gobierno español no está en condiciones de garantizar el acceso no sólo a Kosovo sino a todos los atletas para competir, debemos advertir a todas las federaciones que, hasta que esto se resuelva, no deben celebrar competiciones internacionales allí», dijo a dicha web.

En la actualidad hay 111 países que han reconocido oficialmente a Kosovo como un país independiente, aunque España no está aún en esa lista. Estos son los estados que reconocen la independencia de Kosovo y el año en que se produjo el reconocimiento.

1 Albania 18 de febrero de 2008

2 Afganistán 18 de febrero de 2008​

3 Costa Rica 18 de febrero de 2008​

4 Francia18 de febrero de 2008​

5 Turquía 18 de febrero de 2008

6 Reino Unido 18 de febrero de 2008

7 Estados Unidos 18 de febrero de 2008

8 Australia 19 de febrero de 2008

9 Senegal 19 de febrero de 2008​

10 Letonia 20 de febrero de 2008​

11 Alemania 20 de febrero de 2008​

12 Estonia 21 de febrero de 2008​

13 Italia 21 de febrero de 2008​

14 Dinamarca 21 de febrero de 2008​

15 Luxemburgo 21 de febrero de 2008​

16 Perú 22 de febrero de 2008

17 Bélgica 24 de febrero de 2008

18 Polonia 26 de febrero de 2008

19 Suiza 27 de febrero de 2008

20 Austria28 de febrero de 2008

21 Irlanda29 de febrero de 2008​

22 Suecia4 de marzo de 2008​

23 Países Bajos4 de marzo de 2008

24 Islandia5 de marzo de 2008

25 Eslovenia5 de marzo de 2008​

26 Finlandia7 de marzo de 2008​

27 Japón 18 de marzo de 2008​

28 Canadá 18 de marzo de 2008

29 Mónaco 19 de marzo de 2008​

30 Hungría 19 de marzo de 2008​

31 Croacia 19 de marzo de 2008​

32 Bulgaria 20 de marzo de 2008

33 Liechtenstein 25 de marzo de 2008​

34 Corea del Sur 28 de marzo de 2008

35 Noruega 28 de marzo de 2008​

36 Islas Marshall 17 de abril de 2008

37 Nauru 23 de abril de 2008

38 Burkina Faso 24 de abril de 2008

39 Lituania 6 de mayo de 2008

40 San Marino 11 de mayo de 2008

41 República Checa 21 de mayo de 2008

42 Liberia 30 de mayo de 2008​

43 Sierra Leona 13 de junio de 2008

44 Colombia6 de agosto de 2008

45 Belice 7 de agosto de 2008​

46 Malta 21 de agosto de 2008

47 Samoa 15 de septiembre de 2008

48 Portugal 7 de octubre de 2008

49 Montenegro 9 de octubre de 2008

50 Macedonia 9 de octubre de 2008​

51 Emiratos Árabes Unidos 14 de octubre de 2008

52 Malasia 31 de octubre de 2008

53 Micronesia 5 de diciembre de 2008

54 Panamá 16 de enero de 2009

55 Maldivas 19 de febrero de 2009

56 Palaos 6 de marzo de 2009​

57B Gambia 7 de abril de 2009

58 Arabia Saudita 20 de abril de 2009

59 Comoras 14 de mayo de 2009​

60 Baréin 19 de mayo de 2009​

61 Jordania 7 de julio de 2009

62 República Dominicana 10 de julio de 2009​

63 Nueva Zelanda 9 de noviembre de 2009​

64 Malaui 14 de diciembre de 2009​

65 Mauritania 12 de enero de 2010​

66 Suazilandia 14 de abril de 2010

67Vanuatu 28 de abril de 2010​

68 Yibuti 8 de mayo de 2010​

69Somalia 19 de mayo de 2010​

70 Honduras 3 de septiembre de 2010

71 Kiribati 21 de octubre de 2010​

72 Tuvalu 18 de noviembre de 2010​

73 Catar 7 de enero de 201178​

74 Guinea-Bisáu 10 de enero de 2011​

75 Omán 4 de febrero de 2011

76 Andorra 8 de junio de 2011​

77 República Centroafricana 22 de julio de 2011​

78 Guinea 12 de agosto de 2011​

79 Níger 16 de agosto de 2011​

80 Benín 18 de agosto de 2011

81 Santa Lucía 19 de agosto de 2011​

82 Gabón 13 de septiembre de 2011​

83 Costa de Marfil 20 de septiembre de 201195​

84 Kuwait 11 de octubre de 201196​

85 Ghana 23 de enero de 201297​

86 Haití 10 de febrero de 201298​

87 Brunéi 25 de abril de 201299​

88F Chad 1 de junio de 2012100​

89Timor Oriental 20 de septiembre de 2012

90 Papúa Nueva Guinea 3 de octubre de 2012

91 Fiyi19 de noviembre de 2012​

92 San Cristóbal y Nieves 28 de noviembre de 2012​

93 Dominica 11 de diciembre de 2012

94 Pakistán 21 de diciembre de 2012

95 Guyana 16 de marzo de 2013

96 Tanzania 29 de mayo de 2013​

97 Yemen 11 de junio de 2013​

98 Egipto 26 de junio de 2013​

99 El Salvador 29 de junio de 2013

100 Tailandia 24 de septiembre de 2013

101 Granada 25 de septiembre de 2013​

102 Libia 25 de septiembre de 2013​

103 Tonga 17 de enero de 2014​

104 Lesoto 11 de febrero de 2014​

105 Togo 2 de julio de 2014​

106 Islas Salomón13 de agosto de 2014​

107 Antigua y Barbuda 20 de mayo de 2015​

108 Singapur 1 de diciembre de 2016 ​

109 Bangladés 27 de febrero de 2017

110 Madagascar 24 de noviembrede 2017

111 Barbados 15 de febrero de 2018

Los países que aún no la ha reconocido son:

Angola, Argentina, Armenia, Argelia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Brasil, China, Chipre, Cuba, Egipto, Eslovaquia, España, Georgia, Grecia, India, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Laos, Malí, Moldavia, Rumanía, Singapur, Sri Lanka, Sudán, Tayikistán, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Rusia y la propia n.

La Declaración de independencia de Kosovo fue un acto acontecido el 17 de febrero de 2008 y llevado a cabo por el parlamento regional kosovar de forma unilateral, que declaraba la escisión de este territorio de mayoría albanesa del resto de Serbia, dando lugar a la creación de un nuevo Estado, denominado oficialmente República de Kosovo. Se trata de la segunda declaración de independencia en la historia reciente del territorio kosovar, ya que el 7 de septiembre de 1990 las instituciones políticas kosovares de mayoría albanesa declararon igualmente su independencia respecto a Yugoslavia, aunque esta declaración no llegó a tener efecto práctico.

La declaración de independencia dividió a los estados entre aquellos que la apoyaron, como Estados Unidos, sus principales aliados y parte de la Unión Europea; y aquellos que se opusieron como la propia Serbia, Rusia y sus aliados, y estados como España y gran parte de Latinoamérica, que se mostraron contrarios al reconocimiento de la provincia serbia como Estado independiente.

El 8 de octubre de 2008 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución a propuesta serbia para preguntar a la Corte Internacional de Justicia si la Declaración de independencia de Kosovo fue compatible con el derecho internacional,1​ y el 22 de julio de 2010 el tribunal comunicó su conclusión, no vinculante, de que la declaración de independencia no violó el derecho internacional ni la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.2​