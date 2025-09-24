Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El juego del escondite

Seis jornadas de Liga y una conclusión positiva: el Valencia CF es especialista en rehacerse de sus propios problemas. ¿Lo malo? Está teniendo evidentes problemas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:56

Me dejó un poso extraño el partido ante el Espanyol. Puntuar en casa de un equipo que había ganado tres de tres partidos en Cornellá - ... entre ellos al Atlético de Madrid- es para estar satisfecho. Puntos son amores y no buenas razones. El Valencia CF sumó lejos de Mestalla por primera vez en la liga y confirmó la recuperación respecto al desastre del Johan Cruyff. Quiero empezar por aquí porque tiene un valor que debe estar en primera fila de cualquier análisis. Pero esto son los números, siempre inapelables desde lo objetivo. Lo subjetivo es otro cantar. El 'cómo' precede al 'qué', y la mayoría de las veces lo segundo es consecuencia de lo primero. Es decir, si mereces perder lo normal es que pierdas y no lo contrario. Y hay que ser sinceros, los primeros 30' frente al Athletic Club y los últimos 60' ante el RCD Espanyol, el Valencia CF no mereció el resultado que obtuvo. La primera media hora ante los vascos el Valencia CF no pasó de medio campo y los de Valverde tuvieron tres/cuatro ocasiones clarísimas de gol para reventar el partido. Si no lo queremos ver tenemos un problema. Y el martes por la noche -más allá del empate en la última jugada de partido- el equipo de Manolo Gonzalez cosió al Valencia CF a oportunidades clamorosas antes del gol de Puado; desde la que sacó bajo palos Tárrega en la primera parte hasta la que no se sabe aún cómo falló Kike García solo delante de la portería. No solo falló la defensa del balón parado. Y el VCF llegó una vez, en un córner, y un gol. Esta es la historia que no cuentan los dos últimos resultados. Mal asunto será si miramos el marcador final como tabla de salvación de los últimos dos partidos. Siempre me gusta decir que, para mí, analizar un partido es mirar quién ha estado más cerca de ganarlo. Y, si quieren datos, busquen el ratio oportunidades de gol/gol del VCF en lo que va de liga y entenderán lo que les digo.

