El juego del escondite

Me dejó un poso extraño el partido ante el Espanyol. Puntuar en casa de un equipo que había ganado tres de tres partidos en Cornellá - ... entre ellos al Atlético de Madrid- es para estar satisfecho. Puntos son amores y no buenas razones. El Valencia CF sumó lejos de Mestalla por primera vez en la liga y confirmó la recuperación respecto al desastre del Johan Cruyff. Quiero empezar por aquí porque tiene un valor que debe estar en primera fila de cualquier análisis. Pero esto son los números, siempre inapelables desde lo objetivo. Lo subjetivo es otro cantar. El 'cómo' precede al 'qué', y la mayoría de las veces lo segundo es consecuencia de lo primero. Es decir, si mereces perder lo normal es que pierdas y no lo contrario. Y hay que ser sinceros, los primeros 30' frente al Athletic Club y los últimos 60' ante el RCD Espanyol, el Valencia CF no mereció el resultado que obtuvo. La primera media hora ante los vascos el Valencia CF no pasó de medio campo y los de Valverde tuvieron tres/cuatro ocasiones clarísimas de gol para reventar el partido. Si no lo queremos ver tenemos un problema. Y el martes por la noche -más allá del empate en la última jugada de partido- el equipo de Manolo Gonzalez cosió al Valencia CF a oportunidades clamorosas antes del gol de Puado; desde la que sacó bajo palos Tárrega en la primera parte hasta la que no se sabe aún cómo falló Kike García solo delante de la portería. No solo falló la defensa del balón parado. Y el VCF llegó una vez, en un córner, y un gol. Esta es la historia que no cuentan los dos últimos resultados. Mal asunto será si miramos el marcador final como tabla de salvación de los últimos dos partidos. Siempre me gusta decir que, para mí, analizar un partido es mirar quién ha estado más cerca de ganarlo. Y, si quieren datos, busquen el ratio oportunidades de gol/gol del VCF en lo que va de liga y entenderán lo que les digo.

En lo positivo, hay media hora inicial buenísima de fútbol en Cornellá -sin grandes oportunidades pero dominio táctico claro y un gol- y media hora de igualdad táctica ante el Athletic. Desde que Corberán mandó a Rioja a la izquierda -por fin a la media hora de asedio del Athletic-, el partido se igualó y el inicio de la segunda parte -hasta la expulsión de Vivian- el VCF dominó. Contra diez ya todo es más ficticio de analizar pero, aún así, me gustó mucho como el VCF se defendió del resultado a favor con la pelota y no aculándose atrás. Hay dos formas de tomarse este juego de luces y sombras. La primera es haciendo caso a Corberán, que defiende que el equipo está en construcción y, en cualquier construcción futbolística, la irregularidad y el error son parte del proceso. La segunda opción es pensar que todos los equipos están en la misma construcción y que, jugando a la lotería, no todos los días va a salvarte Agirrezabala. Por cierto, mención especial para el portero porque, tras ser actor principal del 6-0 en Barcelona, ha parecido Mamardashvili en los dos siguientes partidos; porteros que te dan puntos. Y, viniendo de lo del Johan, habla muy bien de él y de su fortaleza mental. Corberán defiende que el equipo está en construcción, y la irregularidad es parte del proceso En resumen, elijan entre mirar el resultado y sonreír... o mirar los partidos y sopesar. Probablemente en un poco de ambas estará la virtud. Rehacerse ante el Athletic y empezar bien en Cornellà son buenas noticias. Y cuatro puntos de seis es incontestable. Pero yo prefiero pensar que no te puedes esconder detrás del resultado y estoy seguro que Corberán pensará lo mismo. Porque, en el fútbol, si juegas al escondite siempre te acaban encontrando.

