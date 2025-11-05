Cuándo juega Carlos Alcaraz la fase de grupos de las ATP Finals: fechas y cómo verlo por televisión Los ocho mejores tenistas del mundo se citan en Turín

Andoni Torres Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:02 | Actualizado 19:48h. Comenta Compartir

Los ocho mejores jugadores del mundo disputarán, a partir del domingo 9 de noviembre, las Nitto ATP Finals de Turín, el torneo que cierra la temporada del circuito profesional. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner parten como cabezas de cartel cuando se juegan además el primer puesto del ranking ATP.

Las ATP Finals contarán con ocho jugadores divididos en dos grupos de cuatro, avanzando los dos primeros de cada grupo a las semifinales. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Alex de Miñaur y Felix Auger-Aliassime serán quienes disputen el título.

Las Nitto ATP Finals 2025 se jugarán del domingo 9 al 16 de noviembre. El cuadro de juego en Turín se sorteará este jueves 6 de noviembre.

Así queda el calendario de las ATP Finals

Partidos de Fase de Grupos: Del domingo, 9 de noviembre al viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde las 11:30 horas (dobles) y desde las 14.00 horas (individuales). Sesión de noche desde las 18.00 horas (dobles) y no antes de 20.30 horas (individuales).

Semifinales: Sábado 15 de noviembre. Sesión de tarde desde las 12:00 horas (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles; a las 15.00 horas y final individual, a las 18.00 horas.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

Premios

El campeón de las Nitto ATP Finals en esta edición podría superar por primera vez la barrera de los cinco millones de dólares. Cada partido a partir de semifinales tendrá un valor de más de un millón de dólares. La victoria en semifinales añadiría 1.183.500 dólares, mientras que el campeón se llevará a casa 2.367.000 dólares, además de lo que haya acumulado hasta la final.

Premios en individual:

Reserva: 155.000 dólares.

Participante: 331.000 dólares.

Victoria en fase de grupos: 396.500 dólares.

Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares

Victoria en la final: 2.367.000 dólares

Campeón invicto: 5.071.000 dólares.

Premios en dobles (por equipo):

Reserva: 51.700 dólares.

Participante: 134.200 dólares.

Victoria en fase de grupos: 96.600 dólares.

Victoria en semifinales: 178.500 dólares.

Victoria en la final: 356.800 dólares.

Campeón invicto: 959.300 dólares.

Un equipo invicto en dobles podría ganar un toral de 959.300 dólares.

Temas

Carlos Alcaraz