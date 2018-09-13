EL JARDÍN DEL TURIA ACOGE OTRA EDICIÓN DEL URBANS FESTIVAL

REDACCIÓN. ESTE FIN DE SEMANA, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE, TENDRÁ LUGAR EL URBANS FESTIVAL 2018, EL ÚNICO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DEPORTES URBANOS DE LA CIUDAD DE VALENCIA. EL EVENTO SE UBICARÁ EN EL TRAMO VI DEL JARDÍN DEL TURIA ENTRE EL PUENTE DE SAN JOSÉ Y EL PUENTE DE SERRANOS.
EL ACONTECIMIENTO, DE CARÁCTER DEPORTIVO Y CULTURAL, SERÁ GRATUITO Y OFRECERÁ LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN DIFERENTES DISCIPLINAS URBANAS COMO EL SKATE, BMX, BREAKDANCE, PARKOUR, TRICKING, SCOOTER, IN-LINE, ALL STYLES DANCE, ADEMÁS DE EXHIBICIONES, TALLERES, MÚSICA Y ZONA MARKET. TODAS ESTAS ACTIVIDADES ESTARÁN DISPONIBLES PARA TODOS LOS PÚBLICOS, Y SE DISFRUTARÁN EN UN ENTORNO VERDE PARA TENER LA MEJOR EXPERIENCIA.
EL FESTIVAL SE DESARROLLARÁ EN LA SKATEPLAZA DE VALENCIA Y ALREDEDORES. TODO AQUEL QUE DESEE INSCRIBIRSE EN LAS PRUEBAS, DEBERÁ HACERLO PREVIAMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW.URBANFESTIVAL.COM DONDE SE DETALLAN TODOS LOS HORARIOS DEL FESTIVAL.